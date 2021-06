Mariage : Lancement de la 1ère édition du Morocco Wedding Awards

La plateforme du mariage au Maroc depuis 2012 « Mariage-Marocain.com » vient de lancer la 1re édition du Morocco Wedding Awards au profit des professionnels, prestataires et entreprises relevant du domaine nuptial. Une reconnaissance pour leur travail assidu, leur talent, leur créativité et l’excellence de leur service.

Dans un communiqué, la plateforme explique que le but de cet évènement est d’apporter aux professionnels du secteur du soutien nécessaire et les encourager surtout après une saison de mariage affectée par la pandémie du Covid-19. La consécration se base sur les recommandations positives des mariées ayant fait appel à ces professionnels précise la même source.

Selon « Mariage-Marocain.com« , les Wedding Awards sont particuliers surtout que les professionnels du secteur ont dû subir les revers de la pandémie avec l’annulation des réservations, les changements ou les reports des évènements, entre autres défis auxquels ils ont fait face tout au long de la pandémie.

Pour les gagnants, c’est l’occasion de retrouver la motivation et l’entrain d’avant la pandémie se réjouit les organisateurs, afin de continuer à fournir des prestations de meilleure qualité. En effet, ces Wedding Awards représentent une reconnaissance de la qualité du service, estime la plateforme, ce qui va permettre aux prestataires de consolider leur renommée. En plus, les futurs mariés sauront s’y référer pour rechercher des professionnels et des entreprises pour l’organisation de leur mariage à venir.

C’est également une occasion pour soutenir et encourager un secteur qui a été durement impacté par la crise sanitaire avance « Mariage-Marocain.com« . Cité par le communiqué, Hanane Berrahen, Directrice Développement & Partenariats chez Mariage-Marocain.com a déclaré que « les professionnels du secteur du mariage traversent une période difficile, mais ils résistent vaillamment pour la dépasser. C’est la raison pour laquelle, ils méritent, aujourd’hui plus que jamais, notre reconnaissance pour leurs efforts, mais aussi pour la qualité et l’excellence de leurs services ».

Ainsi, les organisateurs de la 1re édition du Morocco Wedding Award indiquent que les catégories ayant participé à l’évènement sont la Réception, Traiteur, Negafa, Photo et Vidéo, décoration mariage Orchestre & Animation, Wedding Planner, Robe de mariée, Makeup Artist, Bijoux, Nuit de Noces et Chocolatiers et Tyafer.

Dans la catégorie traiteur, les gagnants de cette première édition sont Abdellah Traiteur et El Khalidi Traiteur tandis que les gagnants de la catégorie Negafa sont Les Dames de Cœur et Dar Bennani. Pour la catégorie Photographe, les gagnants sont Zakaria Salhi Photography, Welight Agency, Merzougraphy et Nabil Mitar Photography tandis que la catégorie Makeup Artist a été remporté par Morgane Rivet Art Makeup et Haley Navarro Makeup Artist

La catégorie Wedding Planner a quant à elle été remportée par Maev Marrakech, Reda Wedding Art et D&D Events, la catégorie Lieu de Réception par Villa Taj et Atlas Kasbah, la catégorie Orchestre par Orchestre Samir El Filali tandis que la catégorie Robe de Mariée a été remporté par Ma Petite Robe Blanche.

Pour la catégorie Nuit de Noces elle a été remportée par Atlas Kasbah, la catégorie décoration Mariage par Youssef Palmier Event, la catégorie Bijouterie par Elle One Jewelery, la Catégorie Chocolatier par Chocodiva Chocolatier et enfin la catégorie Tyafer par Tayforyou.