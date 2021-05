Violences contre les femmes: Le rapport 2020 loin de la réalité

La Commission Nationale pour la prise en charge des femmes victimes de violences a présenté lundi 31 mai, son premier rapport annuel sur les violences enregistrées contre les femmes au Maroc. Un rapport qui a été rédigé pendant la pandémie du coronavirus et qui ne s’intéresse pas aux vraies causes du problème.

La Commission Nationale pour la prise en charge des femmes victimes de violences a livré son premier rapport annuel sur la situation au Maroc. Une vingtaine de personnes font partie de cette Commission qui a travaillé aux côtés du Ministère de la famille durant l’année écoulée et en pleine pandémie du coronavirus.

Cette première année, l’essentiel du travail s’est concentré sur la tenue de journées d’études, et de réunions visant à connaitre les travaux et programmes déjà mis en place par le ministère de la famille.

Lundi, alors que Saad Dine El Otmani était attendu pour assister à la présentation de ce rapport sur la pire forme de discrimination possible, le chef du gouvernement ne s’est pas présenté.

De son côté, la ministre de la famille, Jamila El Moussali (PJD) s’est livrée à un discours électoral vantant les mérites de son bilan au sein du ministère et affirmant qu’il existe une « forte volonté politique » de s’attaquer au phénomène de la violence contre les femmes au Maroc.

Un rapport en deçà des attentes

Le rapport de la Commission nationale ne s’attarde pas sur les causes et les effets de la violence faite aux femmes même si dans ces causes. Il s’attarde par contre sur le volet de la sensibilisation et la communication en indiquant qu’il faudrait renforcer les programmes de sensibilisation.

Il est également question de renforcer les capacités des personnes travaillant auprès des femmes violentées, et d’améliorer les services des centres d’accueil ainsi que le développement du partenariat entre l’Etat et les associations.

Le rapport plaide par ailleurs pour le renforcement du système de prise en charge des femmes victimes de violences, et appelle à une meilleure coordination au niveau national, régional et local pour adopter une approche commune, et l’élaboration d’un fichier commun et une fluidité de l’information.

Bien que la mise en place d’une commission qui planche sur la question des violences faites aux femmes est une initiative louable, les résultats de ces travaux restent toutefois en deçà des attentes du peuple marocain et surtout des femmes et jeunes filles marocaines.

Les statistiques présentées par le Ministère de la famille sur la violence contre les femmes entre les années 2019 et 2020, n’ont pas de sens et sont incompréhensibles. Par exemple, les constats partent d’un échantillon représentatif de 13.543 femmes âgées de 18 à 64 ans, et indiquent que sur près de 11 millions de femmes 6 millions ont subi une forme de violence au cours des douze mois précédents l’année 2019 et, ce taux représenterait seulement 4,54% des femmes marocaines.

Si les statistiques ont établi qu’au niveau de la prévalence de la violence contre les femmes, le taux le plus important a été enregistré en milieu urbain avec 8,55% contre 6,51% en milieu rural, au niveau des régions le rapport présente la région la plus touchée par les violences comme étant la région de Casablanca Settat avec 1,71% de prévalence et la région de l’Est serait la moins touchée mais présenterait un taux de 5,31%.

Avec un sujet aussi important que la violence faite aux femmes, le manque de moyens mis à disposition de la Commission s’est fait sentir, dans leur rapport, ils dressent une liste de contraintes auxquelles les membres ont dû faire face, notamment à cause de la pandémie du covid-19.

S’ajoutent à cela, une omniprésence des cadres du ministère dans le travail de la Commission sans qu’il ne puissent être fournies des données liées à la question, notamment le nombre de plaintes et leur suivi, l’absence de données sur le sort des familles ayant subi un divorce, le nombre de cas d’affaires de violences révélées sur les réseaux sociaux…

Ce que la Commission doit prendre en compte

La ministre de la famille a indiqué à Hespress FR après une question sur la volonté de son ministère à traduire son engagement par des lois, que son département a mis un point d’honneur à mettre en place des sanctions comme mesures dissuasives de la violence contre les femmes.

Pourtant tout l’aspect prévention n’a pas été pris en compte notamment tous les sujets auxquels le PJD précisément refuse de négocier et ne veut pas voir. Parmi ces sujets figurent, le retard de l’âge du mariage à presque 28 ans de moyenne selon le Haut Commissariat au Plan, la hausse des viols et actes pédophiles, la hausse des divorces, les violences sur internet, la banalisation des agressions sur la voie publique, l’impossibilité de laisser la femme disposer de son corps avec l’interdiction de l’interruption de la grossesse, l’illégalité des relations sexuelles hors mariage et les grossesses qui en résultent, les sanctions qui s’imposent uniquement à la femme en cas de plainte, le regard de la société encore patriarcale qui donne les pleins pouvoirs à des hommes qui, dans certains cas ne prennent pas leurs responsabilités face à des actes commis à deux.

Toutes ces données non prises en compte dans l’amplification du phénomène des violences contre les femmes, et plus encore, sont tous des facteurs importants qui ont des conséquences et favorisent le mal être de la femme marocaine, connue pour travailler 7 fois plus que les hommes (contre 4 fois plus comme moyenne mondiale) selon un rapport de l’ONU Femmes.

Ces femmes marocaines qui sont de plus en plus nombreuses à être les cheffes de familles monoparentales, subissent aussi le lourd poids de la société conservatrice marocaine et ce mal être et mal de vivre se traduit dans certains cas par des suicides ou tentatives de suicide. En effet, le suicide au Maroc est commis en majeure partie par des femmes selon le dernier rapport datant de 2019 de l’Organisation mondiale de la Santé. Toutes ces données doivent être prises en compte dans l’élaboration d’une stratégie réaliste, audacieuse et réellement faite pour protéger les femmes et leur redonner la liberté de choisir au lieu de seulement subir.