Mobile Film Festival : Des courts métrages pour célébrer la Journée mondiale de l'environnement

Pour célébrer la Journée mondiale de l’environnement, le Mobile Film Festival met en avant les courts métrages de 2 de ses éditions à l’occasion des COP21 et COP25 en partenariat avec les Nations Unies et YouTube.

Le Mobile Film Festival célèbre la Journée mondiale de l’environnement fêtée le 5 juin, en mettant à disposition 9 films primés mais aussi les 2 sélections officielles de chaque édition soit 125 films en tout.

Tous les films répondent au format unique 1 Mobile, 1 Minute, 1 Film, et abordent avec créativité, intelligence, conviction de nombreux thèmes tels que l’information, les déchets, la sécheresse, la déforestation, la surpopulation, l’extinction des espèces animales.

Les films sont tous sous-titrés en français, anglais, et parfois en espagnol et italien. Ils sont également publiés sur les principaux réseaux sociaux : Facebook, YouTube, Twitter et Instagram.

Tous les films sont libres de droits dans le cadre du Mobile Film Festival à l’occasion de cette journée mondiale mais aussi tout au long de l’année pour combattre le changement climatique et les conséquences sur l’environnement.