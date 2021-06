DPA/Moulay Yaacoub: Reconversion de 2.500ha de céréales en olivier 

La direction préfectorale de l’agriculture de Fès (DPA) Fès-Meknès, a fait savoir qu’une superficie de 2.500ha de céréales sera plantée en olivier dans la province de Moulay Yaacoub, dans le cadre d’un projet qui sera achevé à la fin de l’année en cours, et qui devrait bénéficier aux agriculteurs des communes Ain Kansara et Louadaine Oulad Mimoune.

Un rapport de la DPA précise que ledit projet vise également à organiser la filière par la création de quatre coopératives, atteindre un rendement de 3 tonnes/ha d’olives en année de croisière, améliorer la marge brute des agriculteurs pour atteindre 12.000 DH/ha, créer environ 69.800 journées de travail supplémentaires et conserver les versants contre l’érosion par l’aménagement en banquettes.

Le projet consiste en la plantation des variétés de Haouzia et Menara sur une densité de 125 plants/ha dans les zones Bour, à travers une assistance technique du suivi des travaux de plantation du Conseil agricole.

La DPA fait également état du projet d’intensification des céréales en cours de réalisation dans la commune Ain Kansara, destiné notamment à renforcer la productivité des céréales, à travers un rendement moyen de 25qx/ha pour le blé dur et 25 qx/ha pour le blé tendre, et améliorer le revenu des producteurs de 39pc, en passant de 2.417 DH/ha à 3.321 DH/ha.

Ce projet vise aussi la création d’environ 13.560 journées de travail supplémentaires en année de croisière, la valorisation de la production locale et la maitrise de la commercialisation, à travers le stockage de 40pc de production, et l’initiation du processus de vente collectif à travers le renforcement du lien entre les producteurs et les industriels.

Lancé dans le cadre du plier II du plan Maroc vert, ce projet prévoit l’intensification de la production céréalière et sa valorisation, à travers la construction d’une unité de stockage de céréales d’une capacité de 5.760 tonnes.

D’autres projets inscrits dans le cadre du plan agricole régional sont en cours de réalisation, dont le projet d’intensification de l’apiculture à Sidi Hrazem, destiné à l’amélioration de la productivité et la rentabilité du produit de 14 à 20 kg/rucher en année de croisière, la valorisation des ressources mellifères de la zone, l’amélioration des revenus de la population locale et la création de 6.660 journées de travail par an.

Dans le cadre du pilier II, plusieurs actions ont également été réalisées, dont la reconversion du câprier en olivier sur 500 ha, la valorisation de la filière légumineuse, l’intensification de la filière oléicole Ain Bouali et la valorisation des figues Chaari à Ain Bouali.