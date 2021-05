Super League : La Cour de Justice Européenne ouvre une procédure contre la FIFA et l'UEFA

La Cour de justice de l’Union européenne ouvre le dossier de la Super League. Les trois clubs fondateur du projet avorté, à savoir le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus de Turin ont décidé de porter l’UEFA et la FIFA devant la Cour Européenne pour « violation des règles de l’Union Européenne sur la concurrence ».

La bataille entre l’UEFA et les clubs restants pour la défense du projet de Super League , à savoir la Juventus, Barcelone et le Real Madrid, se poursuit et évolue vers un nouveau terrain, celui de la Cour de justice européenne.

Les trois sociétés ont en effet contesté la violation alléguée par l’UEFA et la FIFA des règles de concurrence de l’Union européenne, se référant à la décision du tribunal de commerce de Madrid de ces dernières semaines qui a averti l’UEFA de « prendre toute mesure disciplinaire ou de sanction« .

Les clubs de Super League affirment que l’UEFA et la FIFA ont une position dominante et abusive et que si les sanctions annoncées, notamment l’exclusion de la Ligue des Champions étaient imposées, cela porterait atteinte à la libre concurrence sur le territoire de l’Union européenne.

La Super League était un projet éphémère de 12 grands clubs qui ont annoncé un nouveau tournoi en avril. Le plan a été sévèrement critiqué par la FIFA , l’UEFA, qui ont menacé d’interdire aux joueurs participant aux matches de Super League des championnats d’Europe et du monde.

En conséquence, neuf des 12 clubs fondateurs ont quitté le projet et ont signé un document déclarant que l’idée de la Super League était une erreur.