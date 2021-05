France : La vaccination anti-covid enfin ouverte à tous

À partir de ce lundi 31 mai, la vaccination anti-covid a été ouverte à tous les Français de toutes les catégories d’âges. La prise de rendez-vous a ainsi été élargie aux 18-49 ans depuis jeudi 27 mai, à 11H, sur les plateformes de réservation par internat (Doctolib, Keldoc, Maiia).

Une décision officielle annoncée jeudi par le ministère de la Santé qui intervient juste après l’allègement des mesures de confinement en France. « Vous avez 18 ans et + ? Vous pouvez depuis ce matin prendre rendez-vous pour vous faire vacciner à partir du 31 mai. Les réservations seront progressives, de nouveaux créneaux mis en ligne chaque jour sur les différentes plateformes. Protégeons-nous contre le virus » avait annoncé jeudi Olivier Véran, ministre français de la Santé, sur son compte Twitter.

Pour les 50 ans et plus, qui sont d’ores et déjà éligibles, « ils peuvent évidemment continuer à prendre rendez-vous« , a précisé le ministère de la Santé de son côté.

Bonne nouvelle pour les Français souhaitant être vaccinés et se préserver contre le virus fantôme. Mais pour la plateforme de réservation Doctolib, » cette nouvelle étape ne va pas permettre de répondre à toute la demande des patients » à cause notamment « d’un nombre limité de doses de vaccins, notamment Pfizer et Moderna » a expliqué la plateforme dans un communiqué.

Depuis le début de la campagne de vaccination en France, 45 millions de Français se sont inscrits sur la plateforme Doctolib, 100 millions de patients étaient connectés chaque mois et plus de 38 millions de rendez-vous de vaccination ont été pris sur le site internet ou via l’application mobile de la plateforme privée.

Toujours selon la plateforme, « 28 millions de personnes adultes sont éligibles à la vaccination et non vaccinées à date pour en moyenne 500.000 rendez-vous disponible chaque jour« . Doctolib, qui gère 1.800 centres dont 160 en Nouvelle-Aquitaine (2e région qui marque une hausse de vaccination), s’attend ainsi à « une forte affluence sur ses services » avec l’élargissement de la vaccination pour tous.

Au 28 mai 2021, 47 % de la population adulte française avait reçu une première dose de vaccin anti-covid soit plus de 25 millions de Français.