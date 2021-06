L’heure est grave pour le secteur du tourisme. Le collectif de la nouvelle génération d’entrepreneurs touristiques au Maroc tire la sonnette d’alarme, en appelle au Roi et plaide pour une action forte du gouvernement pour éviter que le tissu industriel touristique du Maroc ne soit démantelé irrémédiablement et que des dizaines de milliers de familles qui en dépendent ne se retrouvent à la rue. Littéralement.

Après plus de 15 mois d’arrêt net de l’activité, l’absence totale de visibilité quant à la sortie de cette crise requiert des mesures sérieuses et immédiates, estime le collectif, tant pour tenter de sauvegarder ce qu’il reste de l’outil de production touristique et de maintenir un soupçon de paix sociale que pour permettre une relance de l’activité.

Pour cela, le collectif de la nouvelle génération d’entrepreneurs touristiques au Maroc, qui a tenu une conférence de presse à cet effet, a insisté sur six points fondamentaux pour la sauvegarde et la relance du secteur notamment la prorogation du mécanisme de l’IF (l’indemnité forfaitaire de 2000 dirhams et les mesures liées à celle-ci) jusqu’à 3 mois minimum après la levée de l’état d’urgence sanitaire.

« Puisqu’il y a unanimité sur la durée de la crise et la lenteur de la reprise qui ne font pas débat, ceci est un minimum, réaliste, réfléchi et objectif. C’est l’exacte même logique d’aide à la reprise que celle qui a prévalu au 2e semestre 2020. À défaut, les faillites vont s’accélérer et les licenciements – évités depuis 15 mois – s’imposeront« , a expliqué le collectif.

La prolongation pour l’ensemble des employés du secteur, des reports de crédits et de traites jusqu’à la levée de l’état d’urgence sanitaire, est le deuxième point fondamental sur lequel a insisté le collectif notant qu’actuellement, les salariés du secteur font face à une double peine à savoir la réduction de leur revenu, au mieux à 50%, et bien plus en moyenne et la poursuite des prélèvements bancaires pour leurs traites avec les agios et les frais d’impayés qui s’accumulent.

« Les IF (indemnités forfaitaires de la CNSS de 2.000 dirhams) sont virées sur leur compte et prélevées immédiatement par les banques, ne laissant de fait les salariés sans aucun revenu disponible pour survivre pendant cette période« , avance le collectif qui estime sur ce point qu’un accord doit être trouvé entre le GPBM et Bank Al Maghrib pour soulager ces salariés de cette pression additionnelle, d’autant plus que n’ayant aucun revenu, ils sont dans l’incapacité de payer.

À défaut, met-il en garde, ces salariés changeront de secteur et l’industrie perdra une expertise indispensable au redémarrage de l’activité.

Pour la nouvelle génération d’entrepreneurs, il est également question de la levée totale des restrictions de la circulation inter-régionale et rouvrir le trafic international graduellement et par étape en priorisant les vaccinés et, en sus et à défaut, les tests PCR négatifs à partir du 15 juin 2021. Le tout à annoncer sans délai et à l’avance, exige-t-elle, de sorte à permettre à tous les maillons de la chaîne (nationaux et étrangers) de se reprogrammer pour ces échéances.

De plus, 30 à 60 jours de délai à partir de l’annonce publique sont un minimum pour « réamorcer la pompe » précise le collectif qui souligne que « l’annonce d’un rétro-planning sur 30 à 60 jours ne signifie pas son immuabilité en toutes circonstances » donnant ainsi l’exemple du Royaume-Uni, France, et autres pays. Selon les même collectif, une annonce forte aujourd’hui n’empêche pas un ajustement ultérieur si les circonstances à venir devaient l’exiger.

S’agissant de la vaccination, le collectif exige la vaccination priorisée des salariés du secteur à commencer par ceux déclarés à la CNSS. « En dehors de l’efficacité objective de la mesure, il y a un effet de communication vis-à-vis du marché international qui positionnera le Maroc comme pays à la pointe de la gestion du COVID-19 et donc comme une destination prioritaire pour un tourisme en sécurité« , fait-il noter.

Enfin, les entrepreneurs touristiques a demandé lors de sa conférence, à ce qu’il y ait un arrimage du Maroc aux mécanismes du Pass sanitaire de l’UE, afin de pouvoir s’intégrer dans le circuit général de programmation des compagnies aériennes et tour-opérateurs internationaux.

Le collectif a ainsi déclaré être conscient des défis auxquels le Maroc doit faire face pour assurer la sécurité sanitaire de ses citoyens, mais il demande toutefois que l’on prenne en compte la dimension sociale et économique et la détresse dans laquelle se trouvent l’ensemble des parties prenantes de l’industrie touristique.

Le collectif de la nouvelle génération d’entrepreneurs du Tourisme, dont les membres fondateurs sont Cherif Alami Aziz (Voyagiste), El Fassi Habib (Voyagiste), Lahlou Aboubakr (Hôtelier), Rouissi Mehdi (Voyagiste), Sefrioui Rizlaine (Hôtelière), est un « think tank » de dirigeants d’entreprises touristiques intégrant toute la chaîne de valeur touristique marocaine (hôteliers, agents de voyages, transporteurs touristiques, investisseurs touristiques, loueurs de voitures, etc.).

Les membres du collectif sont également membres de leurs fédérations professionnelles respectives, qui souhaite apporter, à travers la mise en commun des meilleures pratiques internationales, une nouvelle énergie et une nouvelle manière d’aborder la gestion du tourisme au Maroc.

Ce collectif s’inscrit, selon lui, dans l’accompagnement de la profonde mutation que subit l’industrie touristique mondiale, tant vis-à-vis de la pandémie de COVID-19 que par la forte transformation digitale. Dans ce sens, une revue de la gouvernance du secteur s’impose et le collectif déclaré se mettre à disposition des autorités et des organisations professionnelles pour y apporter sa contribution.