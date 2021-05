Botola : Le Raja bat l'AS FAR et s'empare de la tête du classement

Le Raja Casablanca a remporté dimanche le choc de la 21e journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football, en s’imposant trois buts à deux face à l’AS FAR, au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca.

Les réalisations des Verts ont été l’œuvre de Ben Malongo (32e), Soufiane Rahimi (52e) et Mahmoud Benhalib (89e s.p). Rabie Hrimat et Reda Slim ont égalisé à deux reprises à la 28e et 76e (s.p) minutes.

Grâce à cette victoire, le RCA se hisse à la tête du classement (39 pts) avec un point d’avance sur le Wydad de Casablanca (38 pts), qui a fait match nul face au FUS de Rabat (0-0).

Pour sa part, l’AS FAR, malgré sa défaite, conserve sa place sur le podium (3ème) avec 32 unités.