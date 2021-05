Pétition contre les viols de femmes sur les lieux de travail

Quelque 120 femmes travaillant dans des fabriques textiles ont révélé avoir été violées par leurs responsables hiérarchiques. Des millions d’autres femmes risquent le même sort sur le lieu du travail, mais pour pouvoir espérer que cela n’arrive pas le réseau citoyen international Avaaz lance une pétition en ligne dans le cadre de ses campagnes visant à ce que les opinions et les valeurs des peuples pèsent sur les décisions mondiales.

Visant à faire entendre un soutien retentissant aux pays en pointe et sonner sonnons l’alarme avant un sommet international sur le droit des femmes, la pétition rappelle les résultats d’un sondage qui révèle que 80% des travailleuses de l’industrie textile au Bangladesh ont été victimes – ou témoins – d’abus et de violences sexuelles au travail, comme des millions de femmes dans le monde entier.

A travers cette action, le réseau indique que le public « dispose encore de quelques semaines pour contribuer à faire adopter un traité révolutionnaire et soutenir des réformes nationales ambitieuses qui pourraient protéger les femmes du monde entier contre les violences au travail! »

« 6 pays ont déjà ratifié ce traité, mais il en faudra bien plus pour en faire la norme dans le monde entier (…) et ce avant le prochain sommet international sur les droits des femmes, et pouvoir ainsi sonner l’alarme tout autour du monde », souligne encore le texte.

Il met également en avant que « près d’1 pays sur 4 n’a AUCUNE loi contre le harcèlement sexuel au travail — et dans les pays qui en disposent, elles sont parfois insuffisantes ».

A titre d’exemple il indique qu’en France, 30% des femmes disent avoir été victimes de harcèlement ou d’agression sexuelle au travail, notant que cela « prouve combien des réformes ambitieuses sont nécessaires, incluant des amendes pour les employeurs n’ayant pas mis en place le plan de protection obligatoire contre les violences et des mesures de protection au travail pour les survivantes de violences domestiques ».

Et d’insister que « ce traité pourrait changer la donne. Pour la première fois, des pays pourraient être obligés d’adopter des lois nationales contre les violences au travail, de prendre des dispositions préventives et de garantir l’accès à des mesures de réparations pour les survivantes ».