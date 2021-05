Revue de presse quotidienne de lundi 31 mai 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce lundi 31 mai 2021

L’Opinion

• Bank Al-Maghrib (BAM) a annoncé l’actualisation du règlement intérieur de son conseil ainsi que de la charte de son système de contrôle interne, suite à leur adoption par le conseil lors de sa réunion du 23 mars 2021. L’amendement des deux textes tient compte notamment des nouvelles dispositions de la loi portant Statut de BAM, des enseignements tirés de la gestion de la crise pandémique liée au nouveau coronavirus (covid-19) et de l’évolution des standards internationaux en matière de gouvernance, indique la Banque centrale dans un communiqué. La version amendée du règlement intérieur du conseil de BAM précise, ainsi, les modalités de tenues des réunions extraordinaires et celles devant être tenues à distance. Elle clarifie aussi les dispositions relatives aux documents et informations nécessaires aux travaux du Conseil et les modalités de communication des décisions de cette instance.

• Un parterre de personnalités de différents horizons, de responsables de haut niveau, d’experts et de représentants de bailleurs de fonds se sont donnés rendez-vous, à Benguérir (province de Rhamna), pour débattre des multiples opportunités mais aussi des défis à relever en matière de développement vert, durable et inclusif des territoires ruraux de cette province. Dans ce cadre, les différents intervenants à cette rencontre placée sous le thème : « les défis et les opportunités du développement vert et territoires de Rehamna », ont été unanimes à souligner que cette partie du territoire national dispose de nombreux atouts lui permettant de se hisser en un véritable modèle en matière de développement durable.

L’Economiste

• Étudiants en médecine : 2.000 DH pour les internes et résidents. Au-delà des aspects liés à l’actualisation du cadre juridique relatif à l’exercice de la médecine dans les secteurs public et privé, la réunion du Conseil de gouvernement a été également marquée par l’adoption de 2 projets de décrets relatifs aux indemnités des étudiants en médecine, exerçant au niveau des Centres hospitaliers universitaires (CHU). Ainsi, le montant des indemnités versées aux étudiants de la 7ème année, nommés au niveau des établissements hospitaliers relevant du ministère de la Santé, est fixé à 2.000 DH. Le même montant sera également perçu par les résidents actifs au niveau des centres hospitaliers. Cela concerne les étudiants de la 6ème année de la Faculté de médecine dentaire. Le gouvernement a également décidé d’accorder les mêmes indemnités aux étudiants de la 6ème année de la Faculté de pharmacie.

• Casablanca : mobilisation anti-gardiens, la commune s’explique. La campagne anti-gardiens de voitures prend de l’ampleur. Un groupe Facebook comptant des milliers de membres appelle au boycott de “gilets jaunes”. Ils s’insurgent sur le comportement agressif des gardiens et les tarifs excessifs (allant jusqu’à 20 DH/journée). Le tarif, par arrêté fiscal municipal, est fixé à 3 DH pour les véhicules de tourisme, 5 DH pour les camions et 2 DH pour les bicycles, motorisés ou non. Ces tarifs sont valables pour n’importe quelle période de stationnement. Tout abus peut être dénoncé par les Casablancais sur les portails casablancacity.ma et chikaya.ma. En cas de plaintes, la police administrative intervient pour sanctionner ou éventuellement retirer l’autorisation du gardien concerné. “Les associations de gardiens doivent aussi intervenir pour mettre un terme à ces agissements”, a souligné, Mohamed Bourrahim, vice-président du Conseil de Casablanca en charge de la mobilité et du transport.

Libération

• Sahara marocain : Les Maldives réitèrent leur soutien au plan d’autonomie. Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu, vendredi, un entretien en visioconférence avec le ministre des Affaires étrangères de la République des Maldives, Abdulla Shahid. Lors de cet entretien, les deux ministres se sont réjouis de l’excellence des relations historiques et fraternelles entre le Maroc et les Maldives et ont insisté sur l’importance de les hisser au niveau des aspirations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président de la République des Maldives, Ibrahim Mohamed Solih, indique un communiqué du ministère. Par ailleurs, Shahid a réitéré le soutien des Maldives à l’Initiative marocaine pour la négociation d’un statut d’autonomie, comme étant la seule solution juste, pragmatique et réaliste à la question du Sahara marocain, en soulignant que son pays se tiendra toujours aux côtés du Maroc dans ses efforts pour la résolution de ce différend régional.

• EEP: La CSMD propose de reconfigurer le portefeuille public. La Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD) a recommandé, dans son rapport général sur le nouveau modèle de développement (NMD), la reconfiguration du portefeuille public pour assurer la distinction entre les établissements et entreprises publics (EEP) à caractère non marchand relevant de l’administration, et les établissements à caractère marchand pilotés par l’Agence des participations de l’Etat (APE). Cette reconfiguration vise à favoriser les synergies au sein du portefeuille public en passant d’une logique d’offre publique cloisonnée vers une approche systémique et transversale, autour de synergies sectorielles (finance, transports, énergie, etc), a précisé la CSMD dans ce rapport présenté lors d’une cérémonie présidée par le Roi Mohammed VI, au Palais Royal de Fès.

Al Bayane

• Le Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, président du ministère public, El Hassan Daki, a affirmé que la présidence du ministère public, étant consciente de la sacralité du droit à la liberté, ne ménagera aucun effort pour aller de l’avant dans la rationalisation de la détention préventive, en tant qu’orientation stratégique irréversible. Intervenant lors d’une journée d’étude sur la « détention provisoire au Maroc », Daki a souligné que la présidence du ministère public n’épargnera aucun effort pour rationaliser la détention préventive en tant qu’orientation stratégique, mettant en avant la nécessité d’adopter de nouvelles alternatives à la détention préventive, à travers des amendements législatifs du code de procédure pénale et du code pénal, ce qui contribuera certainement à réduire le taux de détention préventive au Maroc.

Al Massae

Les Marocains recourent à l’emprunt pour équiper le logement, acquérir des voitures, payer la scolarité des enfants ou acheter le mouton pour l’Aïd al-Adha, selon cette étude nationale sur les dettes des ménages marocains, réalisée par la Fédération nationale des associations des consommateurs. D’après cette étude, une famille sur trois contracte un emprunt pour subvenir à ses besoins mensuels. La même étude souligne que 52% des emprunteurs ont un seul prêt, 34,7 ont deux alors que d’autres ont trois prêts et plus. L’annulation des pensions des conseillers parlementaires tranchée lundi. Après la controverse créée par le partage prévu des 13 milliards de centimes du solde des réserves du Fonds des pensions des retraites des conseillers parlementaires, la commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants devrait décider lundi du sort de la proposition concernant l’abolition et la liquidation de ces pensions. Selon une étude réalisée par la CDG, les réserves du système de retraite de la Chambre des conseillers s’élèvent à 129,66 millions de dirhams, soit environ 13 milliards de centimes, dont près de 4 milliards sont une contribution à l’État.

Assahra Al Maghribia

Lancement d’un programme pour atténuer les effets de grêle sur les récoltes. Le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, des Eaux et Forêts a annoncé la numérisation du réseau de générateurs anti-froid, dans le cadre d’un programme d’atténuation des effets de grêle sur les cultures dans la province de Taza. D’une enveloppe budgétaire de près de 40 millions de DH, ce programme couvre une superficie de 19.535 ha touchées par la grêle (rosacées, oliviers, culture maraîchères, céréales, etc.) au niveau des provinces de Sefrou, Meknès, El Hajeb, Fès, Ifrane, Boulemane et Taza, selon des informations obtenues par le journal. Il profite à quelque 2. 600 bénéficiaires et comporte notamment, l’achat et la distribution de près de 112.700 arbres (oliviers et rosacées), le traitement phytosanitaire et l’acquisition de 70 générateurs pour renforcer le réseau des générateurs dans la région.

L’affaire Brahim Ghali, une « grave infraction » au droit espagnol qui discrédite Madrid devant les instances européennes (analyste politique). L’accueil par le gouvernement de Madrid du chef des milices séparatistes du « polisario », le dénommé Brahim Ghali, sous une fausse identité, constitue une « grave infraction » du droit espagnol, a indiqué l’analyste politique, Omar Dahbi, soulignant que cette attitude a « discrédité l’Espagne devant les instances européennes ». « Un Exécutif qui a accepté de contourner le pouvoir judiciaire de son propre pays en accueillant sur son territoire un individu recherché par ce même pouvoir avec une fausse identité est capable de tout », a expliqué M. Dahbi, qui était l’invité de l’émission « L’info en face » diffusée sur la chaîne « Matin TV ». « Le Maroc s’est senti poignardé dans le dos », a dit Dahbi, auteur de plusieurs ouvrages notamment « Maroc-Espagne : la guerre des ombres ».

Al Alam

Baccalauréat 2021 : Plus de 518.000 candidats pour la session ordinaire. Un total de 518.430 candidats et candidates passeront les épreuves de la session ordinaire de l’examen national unifié du baccalauréat au titre de l’année 2021, a annoncé jeudi le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi. Dans un exposé lors de la réunion hebdomadaire du conseil de gouvernement, le ministre a indiqué que les données de son département font état d’une hausse du nombre de candidats par rapport à la session 2020 (441.238 candidats) soit une augmentation de 17,5%, ajoutant que parmi les 518.430 candidats inscrits aux épreuves du baccalauréat au titre de l’année 2021, 35% d’entre eux sont des candidats libres (178.897) contre 339.533 candidats scolarisés.

Casablanca: les Bus « Alsa » bientôt gratuits en faveur des handicapés. Un accord de partenariat devrait être signé dans les prochains jours entre le ministère en charge de la Solidarité, le Conseil de la préfecture de Casablanca, le Conseil de la préfecture de Mohammedia, les deux conseils des provinces de Nouaceur et Mediouna, la Fondation pour la coopération intercommunale à Casablanca et la Direction générale de la société Casablanca Transport, afin de permettre aux personnes en situation de handicap de voyager gratuitement sur les bus des transports urbains Alsa à Casablanca et dans les préfectures voisines, selon une source informée. Le Conseil de préfecture de Casablanca versera 10.000.000 dirhams annuellement à la société « Casablanca Transport » en charge de la gestion du secteur des transports urbains, tandis que les conseils de Nouaceur et de Mediouna contribueront à hauteur de 1.500.000 dirhams chacun, tandis que le Conseil de Mohammadia participera avec un montant annuel de 2.000.000 de dirhams.

Bayane Al Yaoum

Mme Karima Benyaich déplore les propos « inappropriés » de la ministre espagnole des AE. L’ambassadeur du Maroc à Madrid, Mme Karima Benyaich a déploré, jeudi, « les faits erronés » présentés et « les propos inappropriés » tenus par la ministre espagnole des Affaires étrangères. « La ministre espagnole des Affaires Étrangères a fait récemment des déclarations à la presse et au Parlement, dans lesquelles elle continue de présenter des faits erronés et de tenir des propos inappropriés », a souligné Mme Benyaich, ajoutant qu' »on ne peut que regretter le caractère lamentable, l’agitation et la nervosité qui accompagnent ses propos ».

Covid-19: Plus de 19% de la population cible vaccinée. La campagne nationale de vaccination a jusqu’ici permis de vacciner 19,7% d’une population cible de 25 millions (plus de 18 ans). Le Maroc aspire à immuniser au moins 80% de sa population contre le coronavirus, pour obtenir l’immunité collective et revenir ainsi à une vie normale. Il progresse actuellement à un rythme soutenu pour atteindre 40% du niveau d’immunité de la population.

Al Ittihad Al Ichtiraki

Le Maroc et le Royaume-Uni réitèrent l’importance de définir les priorités d’une feuille de route conjointe pour la période post-Covid. Le Maroc et le Royaume-Uni ont réitéré, vendredi, l’importance de définir les priorités d’une feuille de route conjointe pour la période post-Covid à la hauteur du Partenariat Stratégique voulu entre les deux pays. Lors d’un entretien par visioconférence entre le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, M. Nasser Bourita et le ministre d’Etat chargé du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord au bureau des Affaires Etrangères, du Commonwealth et du Développement International du Royaume-Uni, M. James Cleverly, les deux parties ont loué l’excellence des relations historiques entre le Maroc et le Royaume-Uni et réitéré l’importance de définir les priorités d’une feuille de route conjointe pour la période post-Covid, à la hauteur du Partenariat Stratégique voulu entre les deux pays.

Al Ahdath Al Maghribia

L’Office national des aéroports a dévoilé de nouvelles mesures qui seront adoptées pour entrer dans le Royaume, précisant sur sa page facebook qu’à leur arrivée à un aéroport marocain, les passagers doivent présenter une Fiche sanitaire dûment renseignée. Dans cette fiche, le voyageur sera notamment tenu de fournir toutes les informations concernant son état de santé au cours des 14 derniers jours, tout en précisant les pays qu’il a visités et par où il a transité. Ce document s’ajoute au reste des conditions fixées pour le voyage, notamment un test PCR négatif. Le Maroc s’apprête à annoncer bientôt un assouplissement des restrictions liées à la pandémie, ce qui permettra l’arrivée des touristes et le retour des Marocains résidant à l’étranger.