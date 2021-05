Coronavirus : un jour dans le monde

Ce dimanche 30 mai 2021, le coronavirus Covid-19 touche plus de 170 951 de coronavirus à travers le monde. La pandémie a causé 3 558 600 décès selon l’Université Johns Hopkins qui fait état également, de 149 110 179 cas de rémissions depuis le départ de l’épidémie de Chine, il y a de cela plus de dix-sept mois et de 18 282 226 cas actifs.

Maroc :

Le Royaume a enregistré durant les 24 heures allant de samedi 16H à dimanche 16H, 240 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 297 nouvelles guérisons, et 5 nouveaux décès. De plus, 8 521 177 personnes ont reçu une première dose du vaccin depuis le lancement de la campagne alors que 5 242 075 en sont à la deuxième dose, a indiqué le ministère de la santé. La plateforme de veille et de suivi de Hespress, covid.hespress.com/fr, détaille ainsi que le Maroc compte désormais 519 108 cas confirmés, 9 143 décès (soit un taux de mortalité de 1,76%), 506 962 guérisons, un total de 5 988 890 tests (soit une augmentation de 7.0.35), et 3 003 cas en cours de traitement dont 236 dans un état grave (10 sous intubation).

Afrique :

L’Afrique selon Africa CDC enregistre ce dimanche, 4 825 372 cas 130 311 morts, 4 361 950 rémissions pour 47 642 071 personnes testées. L’Afrique du Sud berceau de la pandémie sur le continent, enregistre 1 659 070 de nombre de cas avérés et 56 363 décès, 963 876 doses de vaccin ont été administrées. Elle est suivie du Maroc 519 108cas confirmés et 9 143 décès, de la Tunisie 343 374 contaminations et 12 574 décès, de l’Egypte, 260 659 infections et 15 001 décès. Viennent ensuite l’Ethiopie 271 343 cas et 4 155 décès, de l’Algérie 128 725 cas et 3 465 morts, de la Libye 185 181 cas et 3 125 décès, et du Nigéria 166 285 cas et 2071 décès.

Europe

La France déplore 44 décès du coronavirus et 8 541 nouvelles contaminations en 24 heures. Le bilan des décès s’élève désormais à 109 562 morts depuis le début de l’épidémie, pour un total de 5 728 418 cas confirmés de contamination. Plus de 35,63 millions de personnes ont été complètement vaccinées dans l’Hexagone. L’Italie compte 4 216 003 cas et 126 046 décès, plus de 34,23 millions de doses de vaccin ont été administrées. L’Espagne (chiffres de samedi) recense aux dernières remontées, 3 668 658 cas au total. Le pays dénombrait, ce samedi, 79 905 morts au total . Plus de 26,13 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin. Au Royaume-Uni, on a enregistré, 4 499 934 cas et 128 043 décès, plus de 65,05 millions de doses de vaccin ont administrées. L’Allemagne, compte à ce jour, 3 687 697 cas recensés et 88 431, 49,25 millions de personnes ont reçu au moins une première injection de vaccin. La Russie fait état de 5 005 171 cas détectés pour 119 131 décès. Près de 28,44 millions de doses de vaccin contre la covid-19 ont été administrées.

Amériques :

Aux Etats-Unis premier pays le plus touché et le plus meurtri, en ce jour, la tension s‘est nettement atténuée. Le pays compte 594 414 décès au total, et 33 256 937 cas d’infections. Près de 294,37 millions de doses de vaccin ont été injectées. Au Canada, on dénombre 1 385 413 cas au total et 25 464 décès, 23,42 millions de personnes ont reçu au moins une injection de vaccin. Au Brésil, le nombre total de morts s’élève à 461 057. Le pays en est à 16 471 600 cas recensés. 62,31 millions de personnes ont reçu au moins une dose vaccin contre la Covid-19. Le Mexique compte 2 411 503 cas de coronavirus et 223 455 décès, plus de 29,86 millions de personnes ont reçu au moins une première dose de vaccin. Le Pérou (chiffres de samedi) compte 1 947 555 cas de contaminations et 68 978 décès, 37,33 millions de vaccins ont été administrés. Le Chili, compte 1 377 507 cas recensés et dénombre 29 168 morts au total pour 18,48 millions de doses de vaccins administrées. L’Argentine compte 3 732 223 cas et 77 108 décès, 11,90 millions de personnes ont reçu au moins une première injection dans le pays et la Colombie compte 3 363 061 cas et 87 747 décès pour 9,66 millions de doses de vaccins administrées.

Asie :

En Inde, le second pays le plus peuplé du monde avec 1,3 milliard d’habitants, on enregistre 325 972 décès, selon le ministère de la Santé, le pays compte 27 894 800 cas confirmés, l’Inde a lancé sa campagne de vaccination massive et a vacciné plus de 212, 06 millions de personnes. La Corée du Sud compte 139 910 cas d’infections et 1 957 décès, 7,54 millions de doses de vaccin ont été injectées. La Chine dénombre 102 960 cas au total et 4 846 morts, plus de 620,97 millions de doses de vaccin ont été administrées dans le pays. Le Japon recense 743 392 cas recensés et de 12 926 décès, le Japon autorise un premier vaccin : celui de Pfizer/BioNTech, 11,17 millions personnes ont été vaccinées. L’Iran, recense 2 902 094 cas confirmés et 79 939 décès, au total 3,14 doses de vaccin ont été administrées. Israël comptait ce samedi 839 457 cas avérés et 6 411 décès au total, 10,57 millions personnes ont été entièrement vaccinées.