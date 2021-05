USA : au moins deux morts et une vingtaine de blessés dans une fusillade à Miami

Au moins deux personnes ont été tuées et une vingtaine d’autres blessées dans une fusillade survenue dans la nuit de samedi à dimanche à Miami, à la sortie d’un concert de musique dans cette ville du sud de la Floride.

Selon les autorités locales, il s’agit de l’une des plus grandes fusillades de masse dans la région de mémoire récente.

L’incident est survenu après minuit à la sortie d’un concert de rap organisé dans une salle de spectacle d’un grand centre commercial de la banlieue de Miami, a déclaré le chef de la police du comté de Miami-Dade, Alfredo Ramirez.

Trois assaillants non identifiés sont arrivés à bord d’un véhicule SUV blanc, armés de fusils d’assaut et d’armes à poing, et ont commencé à tirer «sans discernement» sur la foule, a indiqué le chef de la police.

Deux personnes ont été abattues dans la salle et 20 à 25 autres ont été blessées par balle. L’un des blessés est dans un état critique, selon la même source.

«Nous pensons qu’il s’agit d’un acte ciblé de violence armée», a déclaré Ramirez. «C’est un acte ignoble de violence armée, un acte lâche», a-t-il dit.