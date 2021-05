Coronavirus/Maroc : 3 nouveaux décès dans la région de Casablanca-Settat

Le Maroc a enregistré ces dernières 24h, cinq nouveaux décès dus au Covid-19 portant le total national depuis le début de la pandémie à 9.143. Le taux de létalité lui, est toujours stable ce samedi à 1,76 %.

Dans les détails, les décès sont répartis comme suit : 3 décès dans la région de Casablanca-Settat dont 2 à Casablanca et 1 à Settat et 2 dans la région de Souss-Massa à Agadir et Chtouka-Ait Baha.

Toujours selon le bilan épidémiologique du ministère de la santé, le Maroc a recensé 297 guérisons portant le total national depuis le début de la pandémie à 506.740 rémissions. Le taux de guérison lui, s’établit ce samedi à 97,7 % tandis que le total des cas actifs est de 2.990 cas.

En outre, et comme l’indique la plateforme de veille et de suivi de Hespress, covid.hespress.com/fr, le Royaume a recensé durant ces dernières 24 heures, 240 nouveaux cas confirmés Covid-19, portant le total national des contaminations avérées à 519.108 tandis que le taux d’incidence cumulée, lui, a atteint 1427/100.000 habitants. Le total des tests PCR réalisé depuis le début de la pandémie a quant à lui atteint 5.988.890 dont 7045 tests réalisés ces dernières 24H.

S’agissant de la vaccination, le nombre de bénéficiaires de la première dose du vaccin depuis le début de la campagne nationale a atteint 8.521.177, dont 5.242.075 totalement, fait savoir le département de Khalid Ait Taleb.

Le ministère de la Santé invite ainsi les citoyens à respecter les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire ainsi que les mesures préventives prises par les autorités marocaines en faisant preuve de responsabilité et de patriotisme.