Coronavirus/Maroc : 2 régions épargnées par de nouvelles infections

Les régions de Daraâ-Tafilalet et Guelmim Oued-Noun ne comptent aucun nouveaux cas du coronavirus, ce dimanche 30 mai, tandis que celle de Casablanca-Settat continue d’afficher le bilan le plus conséquent.

La plateforme de veille et de suivi de Hespress, covid.hespress.com/fr, détaille ainsi que le Maroc compte désormais 519.108 cas confirmés, 9.143 décès (soit un taux de mortalité de 1,76%), 506.962 guérisons, un total de 5.988.890 tests (soit une augmentation de 7.0.35), et 3.003 cas en cours de traitement dont 236 dans un état grave (10 sous intubation). De plus, 8.521.177 personnes ont reçu une première dose du vaccin depuis le lancement de la campagne alors que 5.242.075 en sont à la deuxième dose, a indiqué le ministère de la santé.

La région la plus touchée est celle de Casablanca-Settat qui compte 133 nouveaux cas dont 115 à Casablanca, 10 à El Jadida, 5 à Nouaceur, 1 à Mohammadia, et 2 à Médiouna.

Deuxième région la plus touchée est celle de Marrakech-Safi qui enregistre 32 nouvelles contaminations dont 29 à Marrakech, 1 à Rehmana, 1 à Essaouira et 1 à Youssoufia.

La région de Marrakech-Safi est suivie par celle Rabat-Salé-Kénitra qui recense 30 nouveaux cas à Rabat (11), Skhirate-Témara (7), Salé (6), Kénitra (3), Sidi Kacem (2) et Sidi Slimane (1).

La quatrième région la plus impactée par de nouveaux cas est celle de Souss-Massa, avec 14 nouvelles infections réparties comme suit : 8 à Agadir, 4 à Inezgane et 2 à Chtouka-Ait Baha.

11 nouveaux cas ont été observés à Tanger-Tétouan-Al Hoceima à Tanger-Assilah (7), Mdiq-Fnideq (3) et Ouezzane (1), tandis que celle de Dakhla-Oued Eddahab en compte 8 à Oued Ed-Dahab.

Pour sa part, la région de l Laâyoune Sakia-El Hamra fait état de 5 infections à Laâyoune tandis que celle de l’Oriental dresse un bilan de 3 nouveaux cas à Oujda-Angad, au même titre que celle de Fès-Meknès à Fès.

La dernière région à enregistrer un nouveau cas est celle de Beni-Mellal Khenifra à Khouribga.