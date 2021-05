Fête nationale/Croatie: Le Message du Roi Mohammed VI

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de santé et de bonheur au Président Milanovic et de davantage de progrès et de prospérité au peuple croate.

A cette occasion, Sa Majesté le Roi réitère Sa détermination à continuer d’œuvrer de concert avec le président croate pour raffermir les relations d’amitié distinguées entre les deux pays, consolider la coopération maroco-croate et en élargir les domaines, dans l’intérêt des deux peuples amis.