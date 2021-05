Les JO de Tokyo auront bien lieu malgré l'augmentation de nouveaux cas au Japon

Dick Pound, membre du Comité international olympique, estime que les Jeux Olympiques se dérouleront cette année et dit que l’option d’annuler l’événement est «essentiellement hors de question».

Les Jeux olympiques de Tokyo, qui ont été reportés en raison de la pandémie mondiale de coronavirus, devraient se tenir du 23 juillet au 8 août en 2021.

Pound a insisté sur le fait que toutes les indications suggèrent qu’une « bulle » autour de ceux qui participent à Tokyo peut être maintenue, mais il s’est arrêté avant de garantir qu’elle sera complètement sûre au milieu de la pandémie.

« Personne ne peut garantir quoi que ce soit. Je veux dire, soyons raisonnables là-dessus. Mais tout indique que la bulle peut être créée et entretenue et que chaque jour, ou quelle que soit la fréquence des tests, identifiera toute indication selon laquelle il pourrait y avoir des personnes infectées par le virus. Elles seront mises en isolement. tout de suite », a-t-il déclaré.

Plus tôt cette année, Pound – qui est le membre le plus ancien du CIO – a estimé la probabilité que les Jeux se déroulent à environ 75%, mais affirme maintenant que la probabilité est beaucoup plus élevée, les experts en apprenant davantage sur le virus chaque jour.

« Aucune des personnes impliquées dans la planification et l’exécution des Jeux n’envisage l’annulation », a-t-il ajouté.

Bien que le CIO reste résolu dans ses convictions, la frustration grandit au sein du public japonais qui craint d’accueillir des milliers de personnes du monde entier alors que le pays est toujours aux prises avec le virus.

En effet, 80% des Japonais s’opposent à l’organisation des Jeux olympiques cette année. Le Japon est actuellement aux prises avec une quatrième vague d’infections et les experts de la santé et les chefs d’entreprise font de plus en plus pression pour qu’ils annulent les Jeux.

Plus tôt ce mois-ci, la Tokyo Medical Practitioners Association, une organisation d’environ 6000 médecins à Tokyo, a écrit une lettre appelant à une annulation, tandis qu’une pétition qui a recueilli 350000 signatures en neuf jours à l’appui d’une annulation a été soumise aux organisateurs.

Mais Pound a déclaré que l’organisation des Jeux dans un peu moins de deux mois serait un symbole d’espoir pour le monde après une année aussi difficile.

« L’espoir est qu’en dépit de toutes ces difficultés – et qu’elles sont nombreuses et énormes à coup sûr – nous pouvons réussir un événement de cette nature, sans aucun risque significatif, et rassembler tout le monde dans quelque chose qui a toujours été une lueur d’espoir et de réussite dans un monde difficile, cela en aura valu la peine », a-t-il déclaré.

Le président du CIO, Thomas Bach, a déclaré que l’objectif principal était désormais de fournir le spectacle sportif d’une manière aussi sûre que possible.

« Nous entamons le dernier tour avant ces Jeux Olympiques reportés. Tout comme les athlètes qui se préparent pour ces Jeux avec tant de concentration et de concentration, nous nous préparons également pour ce sprint final », avait-il déclaré.