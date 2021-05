Boxe : Le Franco-marocain Nordin Oubaali perd son titre de WBC des coqs

Le vétéran philippin Nonito Donaire a détrôné le boxeur franco-marocain Nordine Oubaali pour remporter le championnat des poids coq du World Boxing Council (WBC) en le battant par KO au quatrième tour à Carson, en Californie.

Nordine Oubaali a été déchu de son titre de champion du monde WBC des poids coqs. Après trois tours très réguliers, au troisième tour, le vétéran philippin a mis le champion de France en mauvais état en le renversant deux fois, dans les deux cas avec le pied gauche .

Dans la quatrième manche, l’expérience du Philippin a prévalu sur la vitesse du Franco-marocain alors qu’il le renvoyait sur la toile avec une combinaison de crochet droit et gauche, pour l’arrêt final.

Oubaali, double olympien, a désormais une fiche de 17-1 avec 12 KO, tandis que Nonito a terminé avec un record de 41-6, 27 Ko.

La mission de Nonito était de détrôner Oubaali puis de se venger du Japonais Naoya Inoue et, si possible, d’assommer le Cubain Guillermo Rigondeaux .

« Quand je suis retourné au gymnase pour ce combat, je pouvais sentir que la puissance, la vitesse, l’explosivité étaient de nouveau là », a déclaré Donaire.

Pour sa part, Oubaali n’a pas caché sa déception après le combat. « Les premiers rounds se passaient tellement bien que je me suis dit que je pouvais en faire encore plus, et le fait d’être trop généreux contre des boxeurs d’expérience… on n’a pas le droit à l’erreur et j’ai payé cher cette erreur. (…) J’ai été champion, (avoir) une nouvelle chance mondiale ça peut aller vite. En faisant un combat, je peux faire un Championnat du monde derrière. Mais en France, il nous faut plus de soutien, il ne faut qu’il nous arrive des galères comme pour ce combat, je me suis beaucoup fatigué à faire des allers-retours par rapport au visa », a réagi Oubaali au micro de RMC Sport après son combat.