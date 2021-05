Espagne : maltraitance des mineurs clandestins, racisme et expulsions, la patate chaude de l’Exécutif

Des centaines de mineurs restent cachés dans Sebta occupée, craignant la police et les milices. L‘ancien cimetière hindou du préside occupé, la prison de Los Rosales ou la forêt à côté de la plage de Benitez et autres bâtiments ou espace public à l’abandon sont autant de refuges précaires à la clandestinité de centaines de jeunes dont ceux entrés à Sebta, il y a de cela une quinzaine de jours.

Traqués de jour comme de nuit, ils ne doivent leur survie de gosses sans-abris, qu’aux actes charitables de citoyens qui leur proposent nourriture et parfois quelques vêtements. Chaque nuit, de nulle part dans Sebta occupée apparaissent des ombres insaisissables qui vérifient, avant d’être vues et approchées, qu’il s’agit de voix amicales et de gestes bienveillants. Inutile de leur expliquer qu’étant mineurs même pris, ils ne seront pas expulsés, ils n’ont pas confiance. Pour eux la lutte continue même si le plus dur, franchir les frontières a été réalisé.

Si l’on en croit les chiffres de « LAVANGUARDIA » Sebta aurait pris en charge 950 enfants et jeunes dans l’un de ses cinq espaces dédiés, dont 150 que la Police nationale délivre pratiquement tous les jours pour leur garde à vue. Ce sont des mineurs qui sont interceptés par la police nationale et la police locale lors des descentes de plus en plus intenses qui ont lieu dans les rues pour récupérer le plus grand nombre d’enfants sans abri. A ceux-ci, il faut ajouter les dizaines qui se cachent dans les maisons de particuliers accueillis par des proches, des amis ou tout simplement des citoyens musulmans ou chrétiens de Sebta émus par leur vulnérabilité.

Dès la nuit tombée, les descentes de police se multiplient et les ombres qui, osaient sortir de leurs cachettes se regroupent pour ne pas être découvertes. Vu de la mer, Sebta est parsemé de cabanes en carton où des jeunes dorment à même l’eau ou dans les pentes escarpées et rocheuses du littoral. Ils n’ont pour abri pour se protéger que de des chiffons et des carton, avec pour les plus chanceux des sacs en plastique géants en guise d’isolant contre l’humidité que des nettoyeurs leur ont généreusement donnés. Pour ces gamins ce n’est plus la folie du 17 mai où insouciants ils déambulaient dans les rues de Sebta croyant à l’Eldorado. La réalité est autre et elles est rendue plus amère par les autorités locales qui leur vouent un racisme abominable.

Dans le meilleur des cas, quand ils ne sont pas expulsés illico-presto, ou remplissent les morgues d’hôpitaux, ils sont comptabilisés en bons mineurs et migrants clandestins et entassés dans des abris improvisés dans des espaces ou bâtiments abandonnés. Pour l’heure il est estimé qu’ils seraient plus d’un millier de gosses à Sebta, un demi-millier officiellement aurait été recensé et partagé en deux groupes, le premier été hébergé dans un abri improvisé dans un terrain de football de proximité, quant au second il serait dans un camp de forêt. Selon des sources proches des autorités et des ONG, il est avancé au bas mot environ 1 500 mineurs qui sont entrés irrégulièrement dans le préside.

La réalité, concernerait de 850 au millier de mineurs qui se trouveraient à Sebta recensés ou pas. 400 d’entre eux ont été identifiés par les autorités marocaines qui les ont rapatriés et remis à leurs familles. Il ont été, au préalable hébergés dans une structure aménagée à cet effet, avant que leurs familles prévenues par les autorités marocaines ne viennent les récupérer. Le reste des mineurs portés disparus ou pas est encore à Sebta. Selon Rabat, les chiffres avancés sont gonflés par Madrid ce qui dans ce contexte de crise entre les deux capitales avive encore plus la tension et n’est pas gratuit de la part de la rive nord.

L’Espagne qui a enfreint à la loi des mineurs en expulsant plusieurs enfants, se retrouve dans l’illégalité la plus absolue et obligée, chante à qui veut l’entendre, la garde et la répartition entre les régions autonomes des mineurs entrés à partir du 17 mai. En réalité cela concerne quelque 250 mineurs entrés longtemps avant cela et que Sebta doit libérer pour récupérer des espaces d’hébergement dédiés, au profit des nouveaux arrivants. Ces derniers devront patienter, si bien sûr pas expulsés, plus d’une année au moins avant que de voir venir. En attendant le Maroc réclame ses enfants et refuse à ce que les mineurs marocains pris en otage à Sebta soient éparpillés dans la péninsule pour finir en délinquants.