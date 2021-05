Boris Johnson a épousé sa partenaire Carrie Symonds lors d’une cérémonie secrète à la cathédrale de Westminster, selon la presse britannique.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson et Carrie Symonds, 33 ans, se sont mariés samedi avec seulement une poignée de responsables de l’église au courant des préparatifs, selon The Sun. Le mariage avait été planifié il y a six mois.

Boris Johnson et Carrie Symonds se sont dits oui lors d’une « petite cérémonie » à la cathédrale de Westminster. Johnson, 56 ans, et Symonds étaient fiancés fin 2019 et leur fils Wilfred est né en avril 2020.

Une trentaine d’invités, dont des amis proches et de la famille, auraient été invités à l’événement à la cathédrale, selon le Mail on Sunday.

Les mariages en Angleterre sont actuellement soumis à des restrictions de coronavirus, ce qui signifie que les cérémonies sont limitées à 30 invités maximum dans des lieux sécurisés par Covid.

Il s’agit du troisième mariage du Premier ministre, après avoir finalisé son divorce avec sa deuxième épouse Marina Wheeler en 2020.

Samedi, un témoin a déclaré au Sun que la cathédrale avait été forcée de se fermer pour le service de mariage. «Elle a été fermé pendant environ une demi-heure et ils sont tous sortis après», ont-ils dit. « Ce n’est pas très souvent que nous organisons des mariages ici, et quand ils sont sortis, ils ont tous été bousculés dans une voiture ». Le couple se préparait à célébrer leur mariage l’année prochaine avec une «fête somptueuse».