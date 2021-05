Coupe arabe U20 : Le Maroc dans le groupe B avec Tadjikistan, les EEAU et Djibouti

La sélection nationale de football des moins de 20 ans a été logée dans le groupe B de la Coupe arabe des Nations, aux côtés de Tadjikistan, des Emirats Arabes Unis et Djibouti, selon les résultats du tirage au sort qui s’est déroulé samedi au Caire.

Le groupe A de cette compétition, qui se tiendra du 20 juin au 6 juillet prochains, regroupe l’Egypte, pays hôte, le Niger, la Mauritanie et l’Algérie.

Au titre du groupe C, le Sénégal sera opposé au Liban, l’Irak et les Comores tandis que le groupe D se compose de la Tunisie, du Yémen, de l’Arabie Saoudite et d’une quatrième équipe qui sera déterminée ultérieurement.

Le match d’ouverture de la Coupe arabe U20 mettra aux prises l’Egypte et le Niger.

Le Sénégal avait remporté la dernière édition qui s’est tenue en Arabie Saoudite avec la participation de 16 sélections.