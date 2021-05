Coronavirus : un jour dans le monde

Ce samedi 29 mai 2021, le coronavirus Covid-19 touche plus de 170 486 636 de coronavirus à travers le monde. La pandémie a causé 3 548 636 décès selon l’Université Johns Hopkins qui fait état également, de 148 521 411 cas de rémissions depuis le départ de l’épidémie de Chine, il y a de cela plus de dix-sept mois et de 18 416 877 cas actifs.

Maroc :

Le Royaume a enregistré durant les 24 heures allant de vendredi 16H à samedi 16H, 410 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 297 nouvelles guérisons et 3 nouveaux décès. De plus, 8 521 177 personnes ont reçu une première dose du vaccin depuis le lancement de la campagne alors que 5 242 075 en sont à la deuxième dose, a indiqué le ministère de la santé. La plateforme de veille et de suivi de Hespress, covid.hespress.com/fr, détaille ainsi que le Maroc compte désormais 518 868 cas confirmés, 9 139 décès (soit un taux de mortalité de 1,76%), 506.740 guérisons, un total de 5.981.845 tests (soit une augmentation de 10.021), et 2.990 cas en cours de traitement dont 221 dans un état grave (7 sous intubation).

Afrique :

L’Afrique selon Africa CDC enregistre ce samedi, 4 814 236 cas 130 050 morts, 4 352 329 rémissions pour 47 483 402 personnes testées. L’Afrique du Sud berceau de la pandémie sur le continent, enregistre 1 654 551 de nombre de cas avérés et 56 293 décès, 898 955 doses de vaccin ont été administrées. Elle est suivie du Maroc 518 868 cas confirmés et 9 136 décès, de la Tunisie 341 952 contaminations et 12 513 décès, de l’Egypte, 259 540 infections et 14 950 décès. Viennent ensuite l’Ethiopie 270 944 cas et 4 139 décès, de l’Algérie 128 456 cas et 3 560 morts, de la Libye 184 815 cas et 3 116 décès, et du Nigéria 166 254 cas et 2071 décès.

La France déplore 68 décès du coronavirus et 26 412 nouvelles contaminations en 24 heures. Le bilan des décès s’élève désormais à 109 450 morts depuis le début de l’épidémie, pour un total de 5 709 202 cas confirmés de contamination. Plus de 34,93 millions de personnes ont été complètement vaccinées dans l’Hexagone. L’Italie compte 4 213 055 cas et 126 002 décès, plus de 33,77 millions de doses de vaccin ont été administrées. L’Espagne recense aux dernières remontées, 3 668 658 cas au total. Le pays dénombrait, ce samedi, 79 905 morts au total . Plus de 26,13 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin. Au Royaume-Uni, on a enregistré, 4 496 823 cas et 128 037 décès, plus de 64,42 millions de doses de vaccin ont administrées. L’Allemagne, compte à ce jour, 3 684 397 cas recensés et 88 379, 49,25 millions de personnes ont reçu au moins une première injection de vaccin. La Russie fait état de 4 995 613 cas détectés pour 118 781 décès. Près de 28,39 millions de doses de vaccin contre la covid-19 ont été administrées.

Amériques :

Aux Etats-Unis premier pays le plus touché et le plus meurtri, en ce jour, la tension s‘est nettement atténuée. Le pays compte 594 058 décès au total, et 33 244 274 cas d’infections. Près de 291,78 millions de doses de vaccin ont été injectées. Au Canada, on dénombre 1 384 689 cas au total et 25 441 décès, 23,06 millions de personnes ont reçu au moins une injection de vaccin. Au Brésil, le nombre total de morts s’élève à 459 045. Le pays en est à 16 391 930 cas recensés. 62,02 millions de personnes ont reçu au moins une dose vaccin contre la Covid-19. Le Mexique compte 2 408 778 cas de coronavirus et 223 072 décès, plus de 29,23 millions de personnes ont reçu au moins une première dose de vaccin. Le Pérou compte 1 947 555 cas de contaminations et 68 978 décès, 37,33 millions de vaccins ont été administrés. Le Chili, compte 1 369 597 cas recensés et dénombre 29 047 morts au total pour 18,22 millions de doses de vaccins administrées. L’Argentine compte 3 702 422 cas et 76 693 décès, 11,67 millions de personnes ont reçu au moins une première injection dans le pays et la Colombie compte 3 342 567 cas et 87 207 décès pour 9,34 millions de doses de vaccins administrées.

Asie :

En Inde, le deuxième pays le plus peuplé du monde avec 1,3 milliard d’habitants, on enregistre 322 512 décès, selon le ministère de la Santé, le pays compte 27 729 247 cas confirmés, l’Inde a lancé sa campagne de vaccination massive et a vacciné plus de 208, 90 millions de personnes. La Corée du Sud compte 139 431 cas d’infections et 1 951 décès, 7,36 millions de doses de vaccin ont été injectées. La Chine dénombre 102 949 cas au total et 4 846 morts, plus de 602,99 millions de doses de vaccin ont été administrées dans le pays. Le Japon recense 742 515 cas recensés et de 12 877 décès, le Japon autorise un premier vaccin : celui de Pfizer/BioNTech, 11,17 millions personnes ont été vaccinées. L’Iran, recense 2 893 218 cas confirmés et 79 741 décès, au total 3,14 doses de vaccin ont été administrées. Israël comptait ce samedi 839 433 cas avérés et 6 407 décès au total, 10,57 millions personnes ont été entièrement vaccinées.