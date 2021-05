Vietnam: détection d'un nouveau variant du coronavirus

Un nouveau variant du coronavirus qui se transmet rapidement dans l’air a été détecté au Vietnam, ont rapporté samedi les médias locaux.

« Nous avons découvert un variant hybride combinant le virus indien et britannique », a annoncé le ministre de la Santé, Nguyen Thanh Long, cité par le portail « VnExpress ».

« La caractéristique principale de ce virus est qu’il se transmet rapidement dans l’air », a-t-il expliqué, lors d’une réunion sur la pandémie, notant que la concentration du virus dans la gorge et la salive augmente rapidement et qu’il se répand très vite dans l’environnement proche.

Le ministre n’a, par ailleurs, pas précisé le nombre de cas attribuables à ce nouveau variant, dont les caractéristiques seront prochainement publiées, pour l’ajouter à la carte des variants dans le monde.

Cette nouvelle a été annoncée alors que le pays fait face à une nouvelle vague de contaminations sur plus de la moitié de son territoire, y compris les zones industrielles et les grandes villes, dont Hanoï et Ho Chi Minh Ville.

Le Vietnam avait été jusqu’à récemment très peu touché par le virus. La majorité des 6.700 cas et 47 morts déclarés ayant été enregistrés depuis avril.

Avant cette annonce, le pays comptait sept variants différents, selon le ministère de la Santé.

L’actuelle vague d’infections inquiète la population et les autorités ont réagi en limitant fortement les mouvements et l’activité. Cafés, restaurants, salons de coiffure ou de massage mais aussi sites touristiques ou religieux ont été fermés dans plusieurs régions du pays.

Le Vietnam, qui compte 97 millions d’habitants, a vacciné pour l’instant un peu plus d’un million de personnes, mais cherche à augmenter la cadence de la vaccination, dans l’espoir d’arriver à une immunité collective d’ici la fin de l’année.