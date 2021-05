Le Maroc, premier pays arabe et africain à présider le Forum international des transports

Après l’Irlande, le Maroc a assumé vendredi la présidence du Forum international des transports (ITF) pour le mandat 2021-2022, devenant ainsi le premier pays arabe et africain à accéder à ce poste, a déclaré le ministre de l’Equipement, des Transports, de la Logistique et de l’Eau Abdelkader Amara.

Le Maroc travaillera, au cours de sa présidence, à placer les questions d’intérêt pour l’Afrique dans ce domaine en tête de l’ordre du jour et des décisions de l’ITF, a déclaré Amara, après sa participation à la séance de clôture du Sommet du Forum, qui s’est tenue du 17 au 28 mai. exceptionnellement au format virtuel.

Lors de son discours à la session ministérielle, tenue jeudi à huis clos, le ministre a exprimé l’honneur du Royaume d’assumer la présidence de l’ITF, ce qui constitue «un message d’ouverture d’une grande symbolique qui reflète la dynamique dans laquelle l’ITF a initié. ces dernières années « .

Il a souligné que le gouvernement marocain, conscient du rôle crucial des transports dans toute forme d’inclusion et de développement socio-économique, n’épargne aucun effort dans ce domaine, notamment à travers la mise en place de stratégies et programmes nationaux de réduction des disparités sociales et territoriales.

« Le Maroc est animé par la volonté de jouer pleinement son rôle de leader africain pour promouvoir des transports innovants, durables, sûrs et surtout inclusifs », a-t-il noté.

Dans ce sens, le pays travaillera à sensibiliser les autres pays africains aux opportunités qui leur seront offertes en rejoignant le Forum, lui permettant ainsi d’être plus inclusif vis-à-vis du continent africain, qui vise à améliorer ses moyens et ses systèmes. du transport.

Le Maroc a occupé le poste de premier vice-président de l’ITF pendant le mandat qui vient de s’achever.