Kia Maroc lance la quatrième génération du Sorento

Modèle emblématique du constructeur coréen au Maroc (avec la Picanto), le SUV SORENTO est un des piliers de la gamme mondiale de Kia, avec plus de trois millions d’unités vendues dans le monde depuis son lancement en 2002. Fort de son succès national et d’une excellente réputation, il relève de ses fonctions la génération précédente lancée en 2014, en évoluant encore une fois vers un véhicule toujours plus cossus et toujours plus technologique, comme le veut la tendance générale.

Moins utilitaire

Élégant et statutaire, le nouveau Sorento conserve l’esthétique robuste des générations précédentes. L’avant évolue avec une nouvelle interprétation de la calandre «nez de tigre» caractéristique de la marque, les phares comportent une nouvelle signature lumineuse LED «tiger eyeline». Il mesure 1,9m de large (+1cm), 4.81m le long (+1cm), mais il présente des porte-à-faux avant et arrière plus courts. La longueur supplémentaire se trouve dans l’empattement, qui a augmenté de 3,5cm à 2,815m ce qui le laisse paraître plus long et plus élancé. Il adopte de nouveaux feux arrière verticaux dans le style de la Mustang, un subtil aileron intégré dissimulant également l’essuie-glace arrière et son nom est affiché au centre du hayon.

L’intérieur du nouveau Sorento affiche un changement radical pour laisser place à un maximum d’intuitivité, et de sophistication axée sur la technologie. La planche de bord abord des matériaux plus premium, associe à des garnitures métalliques ou boisées, un revêtement en cuir et des surfaces en relief à effet satiné. Le tableau de bord 100% numérique du conducteur de 12,3 pouces est jumelé à un système d’infodivertissement (Apple CarPlay™ et Android Auto™) et de navigation à écran tactile de 10,25 pouces au centre du tableau de bord avec un chargeur sans fil à la base de la console centrale. De plus système de son surround BOSE® à 12 haut-parleurs fait son entrée et tous les passagers peuvent brancher leurs appareils mobiles via 6 chargeurs USB.

L’espace intérieur, confortable et modulable sur 3 rangées, laisse de la place pour 7 occupants ; la capacité du coffre peut passer de 650 litres à 2011 litres une fois les sièges rabattus.

Motorisation

Au chapitre technique, le Sorento est le premier véhicule basé sur la nouvelle plate-forme SUV de Kia baptisée N3. Il est fabriqué à Hwasung en Corée du Sud, avec un mélange d’acier et d’aluminium, maximisant la rigidité tout en gardant un poids faible, et il s’allège de près de 100 kg (1816kg). Ce gain de poids est en partie possible grâce à l’adoption du moteur diesel «Smartstream» 2,2 litres, de 202CH produisant un couple de 440 Nm. C’est le même moteur que celui des deux dernières générations, lancées en 2009, mais profondément remis à jour, pour bénéficier d’un nouveau bloc en aluminium, 19,5 kg plus léger que le bloc en fonte de son prédécesseur.

L’ensemble du groupe propulseur est plus léger de 38,2 kg. Ce moteur est associé à la nouvelle transmission à double embrayage humide à huit rapports (8DCT), conçue pour améliorer la douceur mais aussi le rendement énergétique par rapport à une boîte automatique à huit rapports classique. Cette combinaison moteur-boîte associée au gain de poids important, permettent au nouveau Sorento d’afficher la consommation mixte relativement faible : 5,8 l/100 km. Le réservoir de 67 litres autorise ainsi obtenir une autonomie théorique de l’ordre de 1 155 km pour un seul plein.

Tarifs

Disponible 10 coloris et en 3 niveaux de finition (Active, Design et Exécutive), le nouveau SUV 7 places de Kia intègre de série le frein électrique, l’accès et le démarrage sans clé, le démarrage à distance du moteur, un écran tactile Multimédia 8’’, une caméra de recul avec radars de recul avant et arrière, un volant et un levier de vitesse cuir ainsi que des palettes au volant et un pédalier aluminium. Le nouveau Sorento est disponible à partir de de 399.000 DHS en finition Active, puis 439.000DHS (Design) et 499.000DHS (Executive).