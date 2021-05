PSG/Achraf Hakimi/Inter Milan : Un dossier brûlant qui déchaîne les passions

C’est le feuilleton qui alimente la presse internationale depuis 24 heures. L’annonce de négociations entre le Paris Saint-Germain et Achraf Hakimi déchaîne les passions. Selon plusieurs sources proches du dossier citées par les médias français et italiens, l’international marocain et le club parisien ont trouvé un accord, en attendant l’aval de l’Inter Milan.

Le Paris Saint-Germain a passé la quatrième dans le dossier Achraf Hakimi et aurait déjà conclu un accord verbal avec le Lion de l’Atlas sur un transfert estival, mais devra maintenant convaincre l’Inter Milan de sanctionner l’accord.

Les Parisiens ont un accord de principe avec l’arrière droit de 22 ans, mais persuader les Nerazzurri de donner le feu vert au transfert pourrait être une affaire délicate.

En effet, le club de Serie A, en pleine crise financière ne laissera pas filer sa star pour moins de 60 millions d’euros. De plus, le PSG fait face à une rude concurrence, de la part de Chelsea et Bayern Munich qui suivent Hakimi depuis le début de sa saison en Italie.

L’Inter a déboursé 40 millions d’euros pour signer Hakimi du Real Madrid l’été dernier grâce au prêt de deux ans du Marocain au Borussia Dortmund.

Comme annoncé hier, les négociations avancent bien entre le #PSG et l’Inter Milan. Les 2 clubs sont proches d’un accord. Le PSG dispose d’un accord de principe de Hakimi ! Hakimi est convaincu par le projet parisien.

Le 3 eme club intéressé par le joueur c’est #Chelsea ! https://t.co/3tXhlRLvjf — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) May 29, 2021

L’arrière droit offensif est rapidement devenu l’une des figures clés du club. Hakimi a marqué sept buts et réalisé 11 passes décisives dans toutes les compétitions en 2020/21.

Malgré la levée du titre de Serie A lors de sa première saison en Italie, Hakimi pourrait être en mouvement cet été en raison de la crise financière de l’Inter.

Bien que les champions de Serie A nouvellement couronnés hésitent à se séparer de leur possession précieuse, ils doivent lever 80 millions d’euros sur les ventes des joueurs.

Achraf Hakimi serait une addition précieuse à l’effectif de Mauricio Pochettino qui a désespérément besoin de refondre son équipe du PSG après une saison décevante qui les a vus souffrir d’un nouveau chagrin en Ligue des champions et remettre le titre de Ligue 1 à Lille.

L’Argentin a déjà décidé de ne pas signer définitivement Alessandro Florenzi, l’ailier italien retournant à la Roma après un prêt d’une saison au Parc des Princes.

Cela signifie que les seules options pour le poste d’arrière droit sont Colin Dagba inexpérimenté et Thilo Kehrer sous-performant.

Sur cette base, il n’est pas difficile de comprendre à quel point Pochettino a besoin que le PSG et Leonardo convainquent l’Inter de leur céder le Maroc, considéré comme l’un des défenseurs les plus prolifiques d’Europe et l’un des meilleurs latéraux au monde.

Sur les réseaux sociaux, le potentiel transfert de l’ancien du Real Madrid est devenu l’un des sujets les plus discutées. Si cette nouvelle fait mouche du côté des supporters de l’Inter, elle semble ravir ceux du PSG qui n’ont qu’une hâte, de voir ce projet se concrétiser.

Si Hakimi et Hernandez signent au PSG pic.twitter.com/IUiCswpTFE — NicoKana Jr (@NicoKanaJr) May 28, 2021

Achraf Hakimi sera le meilleur latéral droit de l’histoire du PSG à la seconde où il posera le pied à l’aéroport — Supporter aigri (@DyezVIII) May 28, 2021

On parle plus de Hakimi que de la finale de la LDC… — L'interiste ⭐⭐ (@L_interiste_) May 29, 2021