Crise Maroc-Espagne: Le leitmotiv de l’Exécutif espagnol

La première vice-présidente du gouvernement, dame Carmen Calvo, a défendu hier vendredi, l’Espagne le fait d’avoir accueilli le terroriste et chef séparatiste du polisario, Brahim Ghali, et a accusé le Maroc d’avoir outrepassé « la limite du bon voisinage » en autorisant un « assaut » aux frontières espagnoles de Sebta occupée.

Calvo s’exprimait ainsi dans un entretien sur les ondes de Canal Sur TV (repris par Europa Press), en réponse à l’ambassadrice du Maroc à Madrid, Karima Benyaich, qui selon Calvo, avait accusé la ministre espagnole des Affaires étrangères, Arancha Gonzalez Laya, d’avoir fait des déclarations ce jeudi « inappropriées » et présenté « des faits faux » dans la crise politique actuelle, dans laquelle le « respect mutuel » entre les deux pays voisins serait en jeu. La vice-présidente a indiqué que le Maroc a « la plénitude d’interpréter ce qu’il juge approprié en ce qui concerne l’accueil de Ghali ».

L’Espagne, a expliqué Carmen Calvo, « prend des “décisions“ qui sont inhérentes à sa politique et qui ne peuvent en aucun cas conduire à une remise en cause d’une frontière ». Et de poursuivre « nous sommes un pays souverain de nos politiques, nous avons des relations constructives et nous prenons des décisions en accord avec le reste de notre politique » rappelant que l’Espagne entretient des relations « avec tout le Maghreb ». Et de vertes en pas mûres et en guise de baume elle reconnaît cependant « le Maroc est un pays voisin et ami avec lequel l’Espagne a « beaucoup d’histoire en commun ». C’est pourquoi l’Exécutif travaillera « pour ce pays et pour l’avenir. Nous sommes très respectueux à l’égard du Maroc, et en retour nous demandons la même chose », a-t-elle conclu.

Aujourd’hui ces propos, comme un leitmotiv ont été repris par la ministre de la Défense espagnole Margarita Robles à l‘occasion de la journée des forces armées célébrée en ce jour en Espagne, « Je ne crois pas qu’un pays avec un code d’honneur puisse faire ce qui a été fait et utiliser des mineurs ». La ministre a exigé ce samedi « le respect » du Maroc et a averti qu’« il n’est pas acceptable d’utiliser des mineurs pour forcer les frontières, en violation du droit international et humanitaire. L’un des principaux soutiens du Maroc a été l’Espagne, mais nous exigeons le respect du Maroc et de tout autre pays, ce sont là, les clés de la coexistence dans les sociétés civilisées et modernes », a-t-elle déclaré. dans un entretien à RTVE, (relayé par Europa Press). Maladroitement, Robles a tenté d’expliquer que « l’Espagne exigeait ce respect parce qu’elle le donne aussi » et a averti que « s’il existe une chose qui ne peut pas être acceptée c’est bien l’utilisation des mineurs pour faire pression, exprimant, face à cette attitude, sa « fierté » dans le travail humanitaire manifesté par les forces de sécurité, les forces armées et les ONG ainsi que la population de Sebta ».

On les a vues à l’œuvre effectivement, bien des images témoignent de l’autre réalité de ce travail humanitaire et qui n’a pas, ô paradoxe, l’humanitaire accordé à Brahim Ghali. Que nos deux dames se rendent à l’évidence, c’est là, qu’est la véracité de tout ce blablabla de crise que ni l’une ni l’autre ne veulent pourtant ni aborder en toute sincérité, ni en maîtriser le moindre sens. La vérité est ailleurs , tout le monde le sait. Aussi botter en touche, Mesdames, n’est pas la solution la plus adéquate.

Avant de donner des leçons de civisme, de droit international et d’humanitaire, nos deux dames devraient se dire, qui si accueillir un criminel sur son territoire, qui plus est, sous une fausse identité et de surcroit, planifié conjointement avec un gouvernement voyou est du domaine « des clés de la coexistence dans les sociétés civilisées et modernes », nous dirons de ce côté-ci de la rive que, c’est ouvrir la boite de Pandore.

En effet ce n’est ni plus ni moins que de donner l’occasion à tous ces êtres humains expulsés de Sebta occupée, sous le statut d’immigrés, d’entrer légalement en Espagne sous une fausse identité puisque l’Exécutif espagnol le permet, l’encourage même en classant cette jurisprudence administrative dans la chose humanitaire la plus pure.