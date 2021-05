Ligue des Champions : Aleksandr Ceferin favorable à un Final 4

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, s’est déclaré en faveur d’un Final Four de la Ligue des champions d’ici 2024.

« Personnellement, j’aimerais que cela se produise. Cela pourrait être génial. Et efficace en termes de revenus si c’est bien fait », a-t-il déclaré à L’Equipe avant la finale de la Ligue des champions de samedi soir entre Manchester City et Chelsea à Porto.

Bien qu’il soit favorable, Ceferin a ajouté « qu il y a des avantages et des inconvénients. Il n’y a pas d’urgence. Nous pouvons décider cela dans un an », a déclaré Ceferin.

Il a déclaré qu’il était attiré par l’idée après la fin de la compétition de l’année dernière par un Final 8. En réponse à la crise des coronavirus, les huit quarts de finalistes réunis à Lisbonne et les trois derniers tours se sont déroulés sur une quinzaine de jours.

l’UEFA a récemment réorganisé le format de la Ligue des champions pour inclure plus de matchs. Avec plus de matchs au total, les clubs pourraient être plus disposés à abandonner un match à domicile en demi-finale.

Ceferin a également exprimé sa consternation face Real Madrid, à Barcelone et à la Juventus, les trois clubs qui ont refusé d’abandonner le projet avorté de Super League.

« Pour toute la famille du football, leur attitude est choquante et inacceptable », a-t-il déclaré.