Marilyn Manson visé par une nouvelle accusation de viol

Une autre ancienne petite amie de Marilyn Manson a accusé le rockeur controversé de viol dans une nouvelle plainte déposée.

La femme anonyme affirme également que Marilyn Manson l’a forcée à regarder un horrible film à la maison, intitulé Groupie, dans lequel il aurait décrit l’abus d’une groupie après une apparition du groupe en 1996 au Hollywood Bowl. La jeune fan aurait été forcé de boire de l’urine, aurait été menacé avec une arme à feu et aurait peut-être été fouetté par un pistolet.

L’accusatrice affirme que la vidéo l’a laissée effrayée pour sa propre vie. Elle révèle que Manson l’a violée lorsqu’elle est allée rendre une clé à son domicile, puis a menacé de la tuer.

La jeune femme a déposé plainte contre Manson pour dommages et intérêts et veut une déclaration selon laquelle sa conduite a enfreint la loi.

Une source proche de la star de rock a déclaré à TMZ que la vidéo montrée à la femme était un court métrage scénarisé qui n’a jamais été officiellement publié.

Manson est également poursuivi pour agression sexuelle par son ancienne assistante et actrice de Game of Thrones Esme Bianco, une autre ex. Il fait l’objet d’une enquête à Los Angeles et dans le New Hampshire, où des policiers veulent l’interroger sur des allégations d’agression faites par un photographe de concert.

Les problèmes de Manson ont commencé à s’accumuler plus tôt cette année après que son ancienne fiancée Evan Rachel Wood l’a accusé d’agression sexuelle.

Le drame en cours a coûté à la rock star son manager, son label et deux rôles à la télévision.L’avocat de Manson avait déjà riposté contre le procès pour agression sexuelle de l’actrice Bianco, insistant sur le fait que ses accusations sont «prouvées fausses». L’affaire fait l’objet d’une enquête policière.