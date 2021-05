Revue de presse quotidienne de samedi 29 mai 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce samedi 29 mai 2021

Le Matin :

• La BM salue le NMD, un schéma « inédit » qui pose les jalons d’un modèle tourné vers l’avenir. La Banque mondiale salue le nouveau modèle de développement (NMD), proposé par la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD), qui établit un schéma participatif et pose les jalons d’un modèle tourné vers l’avenir, a affirmé le Directeur du département Maghreb à la Banque Mondiale (BM), Jesko Hentschel. Ce modèle établit le rôle et les responsabilités de chaque acteur, y compris les citoyens, dans l’édification d’un Maroc « prospère, pluriel et ouvert », a relevé Hentschel dans une déclaration à la MAP. D’après lui, le travail mené par la CSMD, combinant réflexions, travaux analytiques et consultations élargies auprès d’un éventail de parties prenantes, constitue un exercice « utile » et « précieux » pour tracer une nouvelle voie pour le développement du Royaume.

• L’accueil par l’Espagne du dénommé Brahim Ghali, une duplicité et une violation flagrante des accords internationaux. L’accueil du chef du « front polisario », le dénommé Brahim Ghali, sur le territoire espagnol de manière secrète et avec une fausse identité, alors qu’il est recherché par la justice espagnole pour crimes de guerre, constitue une duplicité et une violation flagrante des accords internationaux et des normes européennes de visa Schengen, a indiqué le journal égyptien Al-Ahram. Après la révélation du problème par les médias, l’Espagne a prétendu que son comportement était dû à des raisons humanitaires, pour traiter la personne concernée de complications liées à la Covid-19, ce qui porte atteinte à la crédibilité de son discours véhiculé sur le bon voisinage et le partenariat stratégique avec le Maroc, a souligné le quotidien dans un article d’opinion intitulé « La crise hispano-marocaine et l’horizon d’une solution ».

Libération :

• Le Maroc, un hub pour l’Afrique. Porte d’entrée du continent africain, le Maroc, à travers ses atouts géographiques, démographiques, culturels et économiques multiples, représente un véritable hub pour l’Afrique et un pourvoyeur d’opportunités pour le développement socio-économique du continent. Avec une présence forte et particulière dans de nombreux secteurs d’activités en Afrique, le Maroc a pu consolider davantage une position de choix dans la consécration des efforts visant à promouvoir les relations économiques, offrant à l’Afrique la possibilité de consolider une économie génératrice d’emplois pour la jeunesse, et de se positionner potentiellement comme une puissance économique d’envergure sur le plan continental. Le Continent est en train de construire son propre marché à travers la zone de libre échange continentale africaine (Zlecaf) qui va en faire un « marché unique ».

• Baccalauréat 2021 : Plus de 518.000 candidats pour la session ordinaire. Un total de 518.430 candidats et candidates passeront les épreuves de la session ordinaire de l’examen national unifié du baccalauréat au titre de l’année 2021, a annoncé le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Said Amzazi. Dans un exposé lors de la réunion hebdomadaire du conseil de gouvernement, le ministre a indiqué que les données de son département font état d’une hausse du nombre de candidats par rapport à la session 2020 (441.238 candidats) soit une augmentation de 17,5%, ajoutant que parmi les 518.430 candidats inscrits aux épreuves du baccalauréat au titre de l’année 2021, 35% d’entre eux sont des candidats libres (178.897) contre 339.533 candidats scolarisés.

Al Massae :

• Le Chef du gouvernement a tenu, jeudi à Rabat, une réunion avec les secrétaires généraux des partis politiques représentés au Parlement, pour discuter des développements de la crise politique entre le Maroc et l’Espagne. Lors de cette réunion, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita a présenté un exposé sur les derniers développements qu’a connus cette crise depuis la première réunion du 8 mars 2021. Cette rencontre, à laquelle a également pris part le ministre d’État chargé des droits de l’homme et des relations avec le parlement, Mustapha Ramid, a été l’occasion de réaffirmer la mobilisation des partis politiques derrière SM le Roi Mohammed VI, afin de défendre l’intégrité territoriale du Royaume et ses intérêts suprêmes, a indiqué Said Amzazi, Porte-parole du gouvernement dans un communiqué. Les participants ont, en outre, exprimé le soutien continu et constant aux positions et mesures prises à cet égard, estimant que le fond de la crise politique avec l’Espagne est en lien avec la question du Sahara marocain, qui concerne tous les Marocains, toutes sensibilités politiques et sociales confondues.

Rissalat Al Oumma :

• Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi par visioconférence, sous la présidence du Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani, a adopté le projet de loi n°39.21 complétant le Dahir Chérifien n°1-58-008 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique. Présenté par le ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, ce texte de loi vient accompagner le changement que connaît le système de santé dans le Royaume et ce, à travers la qualification des professionnels de la santé exerçant dans le secteur public, surtout après la mise en œuvre du chantier de la protection sociale, qui dépend, en grande partie, de l’amélioration de l’offre sanitaire publique et de la facilitation d’accès aux prestations sanitaires, a indiqué Said Amzazi, porte-parole du gouvernement dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil. Ce projet de loi vise à inscrire les professionnels de la santé exerçant dans le secteur public sur la liste des catégories professionnelles non concernées par le Dahir Chérifien n°1-58-008 portant statut général de la fonction publique et ce, en vue d’élaborer, en vertu d’un texte législatif, un statut qui leur est propre et définissant notamment leurs droits et obligations professionnelles, a-t-il précisé.

Assahraa Al Maghribiya :

• Les participants à la grande conférence internationale de l’ICESCO sur les valeurs civilisationnelles dans la Sîrah du Prophète Sidna Mohammed -paix et salut de Dieu soient sur Lui-, organisée sous le haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, ont souligné que le contexte mondial actuel exige de porter un nouveau regard sur le corpus de la Sîrah et de tirer le meilleur parti, en vue de promouvoir la paix et le dialogue civilisationnel. Dans la déclaration finale sanctionnant les travaux de cette conférence internationale, tenue en partenariat avec la Rabita Mohammadia des oulémas du Maroc et la Ligue islamique mondiale sous le signe « vers une vision future de la Sîrah », les panélistes ont jugé nécessaire de bien se représenter la réalité et de remettre en question certaines interprétations obsolètes, en revisitant les textes à l’aune des réalités actuelles. En effet, la mauvaise compréhension des principes secondaires (furû’) est due à la mauvaise compréhension des principes fondamentaux (usûl), ont-ils indiqué.

Al Ittihad Al Ichtiraki :

• Le court-métrage « Photographe » du réalisateur syrien, Al-Mohanad Kaltoum, a remporté le prix du meilleur film au 13è festival international de court-métrage du Souss qui s’est tenu du 21 au 24 mai, à Aït Melloul en mode virtuel, sous le thème, « cinéma et mutations sociales ». Le film marocain “Médecin de l’humanité” d’Abdelbari Lamrini a décroché le “Prix de Souss pour le meilleur court métrage Documentaire”, alors que le film Hangrois, “La dernière étape (Almahata Al Akhira) » de Haidar Slytin a remporté “le prix du jury”, indique un communiqué des organisateurs. Cette manifestation culturelle organisée par “L’Atelier Comédia pour la créativité cinématographique”, en partenariat avec la commune d’Aït Melloul, le Conseil de Souss Massa, la Faculté des Langues, Arts et Sciences Humaines d’Ait Melloul et avec le soutien du Centre Cinématographique Marocain, a décerné le prix de l’image cinématographique au court-métrage “HaHay Al Kilab” de Saddam Sadik (Soudan/ France).