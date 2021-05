Mali: La Cour constitutionnelle déclare le colonel Goïta président de la transition

La Cour constitutionnelle malienne a déclaré vendredi soir, le colonel Assimi Goïta comme nouveau chef de l’Etat et président de la transition, après le coup d’Etat qu’il a mené contre le gouvernement de transition.

Le colonel qui a signé les deux coups d’Etat contre le président Ibrahim Boubacar Keita puis contre le gouvernement de transition civil censé diriger le pays vers une nouvelle ère plus démocratique, s’est emparé du pouvoir malgré les sanctions internationales qui l’attendent.

Les Occidentaux avaient conditionné le non imposition de sanctions contre le Mali à la mise en place d’un gouvernement civil et non militaire.

Mais selon la Cour constitutionnelle malienne, Assimi Goïta sera le prochain chef de l’Etat malien. Vice-président de la transition jusqu’ici, le colonel « exerce les fonctions, attributs et prérogatives de président de la transition pour conduire le processus de transition à son terme », et qu’il portera « le titre de président de la transition, chef de l’Etat », indique un arrêt de la cour.

Selon la Cour constitutionnelle, c’est à lui que revient le titre de président après la constatation de la vacance de pouvoir. L’ancien président de la transition, Bah Ndaw, qui a été démis de ses fonctions et arrêté avec son Premier ministre, avait par la suite démissionné avant d’être libéré sous la pression internationale.

« En raison de la vacance de la présidence de la transition, il y a lieu de dire que le vice-président de la transition assume les prérogatives, attributs et fonctions de président de la transition, chef de l’Etat », indique la cour.