UM6P/REM : Un partenariat win-win

Une convention-cadre de partenariat vient d’être paraphée entre l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et le Réseau Entreprendre Maroc (REM) à Benguérir en vue d’accompagner des startups issues du milieu universitaire marocain et africain.

“Ce partenariat entre l’UM6P et REM vise à soutenir l’entrepreneuriat et l’innovation au sein de ces universités en renforçant les capacités d’innovation des étudiants et des chercheurs et en contribuant au développement des startups créatrices d’emplois”, expliquent les signataires de la convention-cadre dans un communiqué.



Et de préciser que ladite convention, qui durera trois années, définit les axes de collaboration pour la mise en œuvre d’actions contribuant au développement de l’entreprenariat et la création d’emplois au Maroc et dans le continent africain.



En décodé, l’on indique qu’il s’agira d’élaborer une panoplie d’offres de formation destinées aux porteurs de projets tout au long de leur cycle d’incubation, de développer un ensemble de dispositifs d’appui et d’accompagnement innovants permettant de renforcer les capacités des porteurs de projets en les connectant aux experts, aux mentors et aux chefs d’entreprises du REM et de mettre à disposition une offre de financement couvrant les premiers stades de développement de la startup: idéation, prototypage et commercialisation.

La même source souligne par ailleurs que le Réseau Entreprendre Maroc aura également accès à StartGate, le campus de startups de l’UM6P, à travers ce partenariat.

Les meilleures ressources pour aider les entrepreneurs innovants

“Cette collaboration permettra aussi aux startups de l’écosystème de l’UM6P d’entrer en contact avec les chefs d’entreprises du Réseau Entreprendre Maroc et d’accéder aux marchés internationaux,” a d’ailleurs déclaré le président de l’UM6P, Hicham El Habti au moment de la signature de la Convention-cadre.



Rappelant que ce partenariat s’inscrit dans la continuité des efforts déployés par l’établissement d’enseignement supérieur pour créer un hub d’entrepreneuriat et d’innovation, il a réitéré que ce hub tendra à réunir à la fois des universités, des industriels, des startups, des entités gouvernementales et des organismes à but non lucratif souhaitant co-créer et co-innover pour rendre le monde meilleur.



A cette occasion, Mehdi Laraki, président du Réseau Entreprendre Maroc a, de son côté, affirmé : “Nous offrons les outils nécessaires à la pérennité de ces entreprises créatrices de richesses et d’emplois et symbolisant l’avenir du Maroc et de l’Afrique. En apportant chacun sa pierre à l’édifice, nous bâtissons un Maroc innovant et prometteur pour les générations à venir”.



Pour rappel, REM, membre du réseau international d’associations Réseau Entreprendre, est présent dans plus de 10 pays dans le monde et possède des bureaux en Europe, en Amérique du Sud et en Afrique tandis que l’UM6P, inaugurée en janvier 2017 par le Roi Mohammed VI, est une institution pluridisciplinaire orientée vers la recherche appliquée et l’innovation et tournée vers l’Afrique, qui ambitionne de se placer parmi les universités mondialement reconnues dans ces domaines.