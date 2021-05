Coopération marocco-française : Appel à projets dans le domaine du numérique

Le Département marocain de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et l’Ambassade de France au Maroc ont lancé, aujourd’hui vendredi 28 mai 2021, un appel à projets commun pour soutenir le renforcement et l’amélioration de l’enseignement à distance à l’Université marocaine, ainsi que la mise en place de partenariats marocco-français structurants dans les domaines du numérique et des nouvelles technologies.

« Alors que le numérique constitue un chantier transformateur d’amorçage du Nouveau modèle de développement encouragé par sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet appel à projets, ouvert aux Universités publiques marocaines, se déroulera du 28 mai au 25 juin 2021 et visera à financer des projets de coopération répondant particulièrement à certains axes », explique le MEN dans un communiqué.

Et de préciser que ces axes concernent notamment : la création de Massive Open Online Courses (MOOCs), de Small Private Online Courses (SPOCs) et de cours en ligne accessibles et gratuits en lien avec l’enseignement des modules disciplinaires et des Soft Skills programmés en première année du cycle Bachelor ; la formation de formateurs en pédagogie de l’enseignement à distance ; la formation de formateurs dans le domaine de l’évaluation des apprenants des cours en ligne ; la mission dans le cadre de la mise en place d’accords de coopération interuniversitaires dans le domaine du digital, notamment dans le cadre de master en double-diplomation ainsi que les actions diverses dans le cadre de partenariat préétablis dans le domaine du numérique et de la numérisation du patrimoine.

La même source souligne, en outre, que cet appel à projets permettra l’accompagnement du lancement du cycle Bachelor à partir de l’année universitaire 2021-2022, notant qu’il s’inscrit aussi dans le prolongement des actions entreprises en lien avec Maroc Université Numérique, plateforme de cours en ligne privés à petits groupes dans divers champs disciplinaires, inaugurée le 12 juillet 2019 à Rabat, par les Ministres marocain et français en charge de l’enseignement supérieur.