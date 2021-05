Supercoupe d’Afrique: La RSB rate le titre en s'inclinant devant Al-Ahly (0-2)

La Renaissance de Berkane (RSB) a échoué à décrocher son premier titre de Supercoupe d’Afrique en s’inclinant devant les Egyptiens d’Al Ahly, ce vendredi 28 mai, au stade Jassem Ben Hamed à Doha.

La RSB, familière du football égyptien après avoir respectivement affronté Zamalek et Pyramids en finale de la Coupe de la Confédération au cours des deux dernières années, perdant devant le premier et triomphant du second, a perdu devant Al Ahly sur le score de (2-0), sur des réalisations signées Mohamed Sherif (57′) et Salah Mohsine (82′).

Al-Ahly décroche ainsi la septième Super Coupe d’Afrique de son histoire, la première depuis 2014.