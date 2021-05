Bac 2021 : Voici les données relatives à la région de Rabat-Salé-Kénitra

L’Académie régionale d’éducation et de formation de la région de Rabat-Kénitra-Salé a partagé en exclusivité avec Hespress Fr, la couleur du déroulé de l’examen national unifié du baccalauréat 2021 au niveau de la région.

Comme annoncé par le ministère de l’Education nationale, la session ordinaire de l’examen national du baccalauréat se déroulera les 8, 9, 10, 11 juin pour les branches scientifique et technique et professionnelle et les 11 et 12 juin pour les branches littérature et l’enseignement originel.

Du 5 au 15 juin se déroulera ainsi l’opération de correction des copies au niveau de la région de Rabat-Salé-Kénitra, fait savoir l’AREF de Rabat dans sa présentation. Les délibérations, quant à elles, auront lieu le 18 juin tandis que l’annonce des résultats se fera le 20 juin, précise la même source.

Hausse du nombre des candidats au baccalauréat pour l’année 2021

Dans sa présentation, l’AREF de Rabat livre l’évolution du nombre de candidats enregistrés pour le passage de l’examen national unifié du Bac durant les cinq dernières années. Ainsi, le nombre de candidats au niveau de la région RSK est passé de 55.762 en 2017 à 73.490 candidats en 2021 soit une hausse de 17.728 candidats. Dans le laps d’un an, le nombre de candidats est passé de 62.112 en 2020 à 73.490 en 2021 soit une hausse de 11.378 candidats.

S’agissant de l’évolution du nombre de candidats au Bac selon le choix de l’enseignement (libre, privé ou public), l’AREF de Rabat indique que le nombre de candidats dans l’enseignement public est passé de 38.240 candidats en 2017 à 40.048 en 2021 soit une hausse de 1.808 candidats en 5 ans tandis que dans le privé le nombre de candidats est passé de 5.795 en 2020 à 7.640 en 2021, soit une hausse de 1.845 candidats. Du côté de l’enseignement libre, le nombre de candidats est passé de 11.727 en 2017 à 25.802 en 2021 soit une hausse de 14.075 candidats en 5 ans.

Le total des candidats à l’examen national unifié du bac pour l’année 2021 au niveau de la région RSK a atteint les 73.490 candidats répartis sur sept villes de la région. Salé se trouve ainsi à la tête du classement avec 17.711 candidats (24%), suivi par Kénitra 13.543 (18%), Skhirate-Témara 10.800 candidats (15%), Rabat 10.230 candidats (14%), Khémisset 9.034 (12%), Sidi Kacem 8.232 candidats (11%) et enfin Sidi Slimane avec 3.940 candidats (5%).

293 centres d’examen pour 73.490 candidats

Venant ainsi au nombre de centres d’examen dédiés au passage du Baccalauréat au niveau de la région de Rabat-Salé-Kénitra. Comme l’année dernière, et vu la pandémie du Covid-19 qui est toujours présente dans le pays, un nombre important de centres ont été mis en place pour cet évènement national dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Le but est d’assurer la protection contre le virus fantôme de l’ensemble des intervenants notamment les étudiants ou encore les enseignants.

Au total, 293 centres d’examen ont été dédiés au passage de l’examen national unifié du baccalauréat 2021 au niveau de la région RSK. Dans les détails, il s’agit de 278 établissements scolaires, 10 salles de sports, 1 établissements universitaires (5 amphis) et 4 établissements pénitentiaires au profit des détenus qui passent leur bac cette année.

La ville de Salé reste encore une fois en tête de liste des villes de la région ayant le plus de centres d’examen avec 65 centres, suivi par Skhirate-Témara 55 centres, Kénitra 48 centres, Khémisset 42 centres, Rabat 37 centres, Sidi Kacem 33 centres et enfin Sidi Slimane 13 centres d’examen.