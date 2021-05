Le PSG est entré en contact avec Achraf Hakimi, une première offre sur la table

La piste du Paris Saint-Germain semble de plus en plus concrète pour Achraf Hakimi. Le club français aurait d’ores et déjà entamé les discussion avec le clan de l’international marocain pour un potentiel transfert cet été.

Pour renforcer son couloir droit la saison prochaine, le Paris Saint-Germain a fait d’Achraf Hakimi sa priorité, profitant de la crise financière de l’Inter Milan qui doit vendre plusieurs de ses joueurs stars, pour s’immiscer dans le dossier.

Selon le quotidien espagnol AS , les Parisiens ont déjà lancé une première offre d’acquérir les services du Lion de l’Atlas qui se composerait de 30 millions d’euros et de Leandro Paredes, un joueur que l’équipe de Nerazurri poursuivent depuis la saison dernière.

Avec cette proposition, les géants de Ligue 1 cherchent à convaincre les Italiens, utilisant comme argument leur besoin de rentrer beaucoup d’argent pour alléger leurs dettes, en avançant que le Marocain est l’un des joueurs pour lesquels ils peuvent obtenir plus d’argent.

Par ailleurs, la majeure partie de ce montant irait au Real Madrid, car ils lui doivent la plupart des 40 millions d’euros sur lesquels ils se sont entendus l’été dernier.

Dans ce sens, le directeur sportif du PSG, Leonardo, avait contacté l’entourage de l’ancien du Real Madrid, conscient de la concurrence notamment menée par le Bayern Munich qui surveille également le jeune talent âgé de 23 ans.

Le départ d’Antonio Conte pourrait également peser sur la balance quant à la décision de Hakimi qui avait une excellente relation avec son coach. A en croire les dernières révélations de Footmercato, le principal concerné serait emballé par un déménagement au Parc des Princes cet été. Dans un club qu’il apprécie « tout comme son entourage proche et notamment sa femme, moitié française, qui aimerait bien s’installer dans la capitale ». Pour l’instant, le latéral droit ne s’est pas encore exprimé sur son avenir et attendra certainement de savoir qui sera le prochain entraîneur et quels projets il pourrait avoir pour lui.

Hakimi a marqué sept buts et fourni 11 passes décisives pour l’Inter alors que les Nerazzurri remportaient leur premier titre de Serie A depuis 2010.