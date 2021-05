Serie A : La Juventus de Turin se sépare d'Andrea Pirlo

La valse des entraîneurs continue en Serie A. Après les départs de Antonio Conte de l’Inter Milan ou encore Gennaro Gattuso de Naples, c’est au tour d’Andrea Pirlo de plier bagages. Dans un communiqué, la Juventus de Turin a officialisé son divorce avec le technicien italien.

Andrea Pirlo quitte la Juventus de Turin après une saison décevante de la Vieille Dame qui a concédé le titre de Serie A à l’Inter Milan, mettant fin à neuf ans de domination nationale, avant de se qualifier in-extremis à la Ligue des Champions.

L’ancienne figure emblématique de la Juve a remporté la Super Coupe d’Italie et la Coppa Italia, mais ce n’était pas suffisant pour le garder à la tête de la formation italienne.

« Pour le courage, le dévouement, la passion avec lesquels il a démontré chaque jour, nos remerciements vont au ‘Maestro’, à l’entraîneur et à Andrea, qui vient vraiment du cœur, ainsi que notre bonne chance pour l’avenir qui sera sûrement merveilleuse », a écrit le club italien dans un communiqué.

Pour sa part, le principal concerné n’a pas tardé à réagir à son licenciement. « Ma première saison en tant qu’entraîneur est arrivée à son terme. Ce fut une année intense, compliquée mais en tout cas merveilleuse. Quand j’ai été appelé par la Juventus, je n’ai jamais pensé au risque que je courais, même s’il était assez évident. Mon respect pour les couleurs de ce maillot et mon désir de m’engager au plus haut niveau pour le projet qui m’était demandé l’ont emporté. Si je devais revenir en arrière, je referais exactement le même choix, bien que conscient de tous les obstacles rencontrés liés à une période si difficile pour tout le monde, qui m’a empêché de planifier au mieux mes intentions et mon style de jeu, mais au cours de laquelle j’ai tout de même atteint les objectifs qui m’avaient été demandés », a-t-il écrit.

« Cette aventure, malgré une fin à laquelle je ne m’attendais pas, a rendu encore plus clair ce que j’aimerais que soit mon avenir, qui, je l’espère, sera aussi complet et plein de satisfaction que celui que j’ai vécu en tant que joueur. Il est temps de revenir dans le jeu et de relever de nouveaux défis. Cependant, je tiens à remercier la famille de la Juventus et tous ceux qui ont été là pour moi cette saison », a-t-il ajouté.

La succession de Pirlo ne devrait pas se faire attendre, avec des rumeurs persistantes sur un retour de Massimo Allegri, sans emploi depuis son départ de la Juventus en 2019.

En effet, Allegri a dirigé la Juve de 2014 à 2019 et a remporté le titre de Serie A dans chacune de ces cinq campagnes ainsi que la Coppa Italia à quatre reprises. Sous Allegri, la Juve a également atteint la finale de la Ligue des champions à deux reprises. Avant de rejoindre la Juve, Allegri avait conduit l’ AC Milan à son dernier titre de Serie A en 2010-11.