L'AMSED se penche sur la nouvelle stratégie nationale de la protection sociale

AMSED ouvre un débat national sur la nouvelle stratégie nationale de la protection sociale et les perspectives de mise en œuvre à la base du référentiel international.

Financé par l’Union Européenne, ce projet intitulé « Une meilleure gestion des Organisations de la Société Civile en charge des Établissements de Protection Sociale selon les socles de la Protection Sociale pour des services de qualité au profit des Personnes en Situation Difficile », piloté par l’Association Marocaine de Solidarité et de Développement « AMSED a pour objectifs « de contribuer au débat national sur les mesures de la généralisation de la protection sociale au Maroc et de mieux comprendre la nouvelle loi-cadre n°09.21 relative à la protection sociale », explique l’AMSED dans un communiqué.

Selon la même source, il est également question de discuter l’alignement de cette loi aux dispositifs de la convention 102 et la recommandation 202 de l’OIT et à l’article 31 de la Constitution Marocaine.

La rencontre ouvre le débat sur les rôles que les établissements de la protection sociale peuvent jouer dans le cadre de cette stratégie, en tant que structures qui contribuent à la couverture des besoins réels des populations en situation de vulnérabilité.

« Ce projet sociétal, qui bénéficie d’un suivi et d’une attention particulière de la part de Votre Majesté, constitue une véritable révolution sociale, car il aura des effets directs et tangibles sur l’amélioration des conditions de vie des citoyens, la préservation de la dignité de tous les Marocains, outre sa participation à l’intégration du secteur informel », avait déclaré le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun lors du lancement de la mise en œuvre du projet de généralisation de la protection sociale a eu lieu en avril dernier lors d’une cérémonie présidée par le Roi Mohammed VI

Le projet « une meilleure gestion des Organisations de la Société Civile en charge des Établissements de Protection Sociale selon les socles de la Protection Sociale pour des services de qualité au profit des Personnes en Situation Difficile » financé l’Union européenne, et mis en œuvre par AMSED sur 24 mois (2021-2023), vise à contribuer au renforcement et à l’amélioration de l’offre et de la qualité des services de 20 Établissements de la Protection Sociale envers les populations en tant que détenteurs de droits en s’appuyant sur le référentiel international en matière de protection sociale, notamment, le recommandation 202 et la convention 102 de l’OIT.