Gims pressenti pour réaliser l'hymne de la Coupe du Monde 2022 au Qatar

Le choix de la réalisation de l’hymne de la Coupe du monde se porterait sur Gims, le rappeur au millions de disques vendus. Selon le Parisien, l’ancien membre de la Sexion d’Assaut est évoqué avec insistance au Qatar, pays dans lequel sera organisé la compétition mondiale du 21 novembre au 18 décembre 2022.

Gims, installé à Marrakech depuis presque 10 ans, pourrait bien plier ses bagages direction le Qatar où il est convoité pour réaliser l’hymne de la Coupe du Monde.

Le rappeur congolais avait déjà laisser entendre qu’il avait un projet dans le pays du Golfe en publiant récemment une vidéo où il présentait le Al Bayt Stadium à Al Khor où se déroulera le match d’ouverture de la prochaine Coupe du monde.

Fils d’immigrés, Gims alors âgé de 2 ans et sa famille s’installent en France. En situation irrégulière l’artiste passe son enfance en famille d’accueil. Aujourd’hui il est considéré comme l’un des rappeurs francophones les plus prisés de sa génération

L’interprète de « Bella » pourrait ainsi succéder à Nicky Jam, Will Smith et Era Istrefi qui avaient été à l’origine de l’hymne « Live it up », de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Un titre qui avait cumulé plus de 250 millions de vues sur Youtube.

Précédemment, lors de l’édition 2014 au Brésil, c’était Pitbull, Jennifer Lopez et Claudia Leite qui étaient à la tête du titre « We are one » (780 millions de vues).

Cependant, l’hymne qui a marqué les esprits rencontrant un succès planétaire sans égale est celui de Shakira et son célèbre « Waka Waka » qui avait accompagné la Coupe du Monde 2010, réussissant à se faire entendre dans les quatre coin du monde avec plus de deux milliards de vues pour le clip.

Le Qatar, pays hôte, donnera le coup d’envoi de la Coupe du monde 2022 le 21 novembre 2022. Quatre matchs seront joués chaque jour lors de la phase de groupes de la Coupe du monde de Qatar 2022.

Le s matchs de groupe se joueront sur une période de 12 jours et commenceront à 13h, 16h, 19h et 22h, heures locales, avec coups d’envoi simultanés lors de la dernière journée. Ceux de la phase à élimination directe seront disputés à 18h ou 22h, toujours heures locales.