Côte d'Ivoire : Hommage au père de la FENELEC moderne, Feu Azelarab El Harti

L’Association Ivoirienne des Energies Renouvelables AIENR rend hommage à Feu Azelarab El Harti ex-président de la Fédération Nationale de l’Electricité, de l’Electronique et des énergies renouvelables (FENELEC).

Un hommage rendu à Feu Azelarab El Harti pour toutes les actions de rapprochement économique dans les secteurs électrique et Energies Renouvelables entre le Maroc et la Côte d’Ivoire qu’il a initié et consolidé fait savoir les organisateurs dans un communiqué.

À cette occasion, l’AIENR a décidé d’organiser la 2ème Edition des Journées Nationales Promotionnelles de l’Economie d’Energie, de l’Energie Solaire et du Développement Durable JN-ECO ENERGIE qui se tiendra du 27 au 29 Mai 2021, à la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Abidjan.

Bénéficiant de l’égide et de la présidence effective du Ministre Ivoirien de l’Environnement et du Développement Durable, le Salon présente le savoir-faire des 12 pays de la Confédération Africaine de l’Electricité (CAFELEC) à savoir le Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal et le Togo précise la même source.

Dans son allocution, Docteur Mamadou Fofana Conseiller du Président Alassane Ouattara, cité par le communiqué, a retracé la vie et les actions de Feu El Harti qu’il appelle affectueusement « Mon sosie« . Une trentaine d’entreprises Marocaines membres de la FENELEC présentent leurs industries tant en fabrication qu’en ingénierie d’installation électrique et Energies Renouvelables.

Le Directeur Général de l’Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles (IRESEN), Badr Ikken, assurera le mot d’ouverture au nom du Royaume du Maroc. Au côté de son staff, ils feront bénéficier les professionnels privés et publics du savoir-faire marocain en la matière et dispenseront aussi des formations sur les Energies Renouvelables indique l’AIENR.

Pour conclure, les organisateurs indique que le salon ivoirien est aussi une plateforme idoine pour communiquer sur le Salon International elec expo, Ener Event et Tronica Expo organisé par la FENELEC du 24 au 27 Novembre 2021 à l’espace d’Exposition et Foires OFEC de Casablanca.