Revue de presse quotidienne de vendredi 28 mai 2021

Le Matin :

• Karima Benyaich déplore les propos «inappropriés» de la ministre espagnole des Affaires étrangères. L’ambassadeur du Maroc à Madrid, Mme Karima Benyaich a déploré « les faits erronés » présentés et « les propos inappropriés » tenus par la ministre espagnole des Affaires Étrangères. « La ministre espagnole des Affaires Étrangères a fait récemment des déclarations à la presse et au Parlement, dans lesquelles elle continue de présenter des faits erronés et de tenir des propos inappropriés », a souligné Benyaich, ajoutant qu' »on ne peut que regretter le caractère lamentable, l’agitation et la nervosité qui accompagnent ses propos ». Dans une déclaration à la presse, la diplomate marocaine a aussi relevé que la crise actuelle « a dévoilé les véritables arrière-pensées et desseins de certains milieux en Espagne qui persistent à vouloir nuire aux intérêts supérieurs du Royaume, depuis la récupération du Sahara marocain en 1975 ».

• Le Maroc remporte la médaille d’or des Olympiades panafricaines des mathématiques 2021. L’équipe marocaine a remporté la médaille d’or de la 28ème édition des Olympiades panafricaines des mathématiques, organisée à distance les 23 et 24 mai par la Tunisie, a annoncé, jeudi, le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L’équipe marocaine, composée de six élèves (3 filles et 3 garçons), a totalisé 178 points, surclassant l’Afrique du Sud (151 pts) et la Tunisie (113 pts), a indiqué la même source. Aya Aguerjout, du lycée Hassan II à Béni-Mella, a décroché la médaille d’or et s’est attribuée le titre de « Reine africaine des mathématiques », de même que Youssef Bouhattouch, du lycée d’Excellence de Benguerir, a remporté une médaille d’or.

L’Economiste :

• Covid-19 : « Les indicateurs s’améliorent mais restons vigilants! ». « Nous avons une situation épidémiologique qui est quand même maîtrisée et un système de santé qui, malgré le manque de moyens, continue de fonctionner », a affirmé Dr My Said Afif, membre du Comité scientifique et technique de vaccination, notant que « nous sommes plus à l’aise grâce notamment à l’engagement des citoyens, aux mesures prises par le gouvernement et la vaccination des personnes vulnérables ». « Il faut maintenant continuer à respecter les mesures barrières telles que le port correct du masque, la distanciation physique, le lavage fréquent des mains avec de l’eau et du savon ou du gel hydroalcoolique, le temps d’arriver tranquillement à l’immunité collective », a-t-il dit dans un entretien.

• Sidi Kaouki abrite une station éco-touristique. Bonne nouvelle pour les Souiris et pour les amoureux de belles plages. Sidi Kaouki va se transformer en véritable station éco-touristique axée sur l’écotourisme et la mobilité douce. Le CRI de Marrakech-Safi vient de lancer un appel à manifestation d’intérêt pour les investisseurs intéressés. L’annonce a été faite le week-end dernier à Essaouira devant un parterre d’investisseurs lors du 1er CRI Investment Days. Une occasion pour présenter la banque de projets novateurs qui pourraient enrichir l’expérience de Sidi Kaouki. Au total, 54 lots sont ouverts à la commercialisation, de 100 m2 à 3.66 hectares. Ils concernent aussi bien des projets d’hébergement, de restauration, d’animation, d’activités sportives, d’artisanat, des produits du terroir, de mobilité douce et de développement durable.

Aujourd’hui Le Maroc :

• Dakhla : un milliard DH pour quatre unités de valorisation des produits de la pêche. Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Aziz Akhannouch, a inauguré, à Dakhla, quatre unités industrielles pour la valorisation des produits de la pêche, ayant mobilisé un investissement global estimé à un milliard de dirhams. Ainsi, Akhannouch a donné le coup d’envoi à ces nouvelles usines modernes de production de conserves de petits pélagiques, sélectionnées dans le cadre de l’Appel à manifestation d’intérêt (AMI) lancé par le département de la pêche maritime. L’ouverture de ces unités au niveau de la zone industrielle s’inscrit dans le cadre du plan de développement stratégique « Halieutis » et du programme de développement des provinces du Sud (2016-2021), lancé par SM le Roi Mohammed VI, en vue de renforcer le tissu industriel de la région, augmenter la part des débarquements valorisés localement et développer les industries de valorisation à haute valeur ajoutée, en améliorant le niveau de création de richesses et d’emploi dans la région.

• Le Maroc consolide son expertise dans l’aquaculture. Le Royaume veut renforcer son expertise dans le secteur aquacole à travers le lancement d’une initiative pionnière à Sidi Ifni qui a fait l’objet d’une visite effectuée mercredi par l’ambassadrice de la Norvège au Maroc et la représentante de la FAO-Maroc accompagnés de l’équipe de l’ANDA pour s’enquérir de l’écosystème dans lequel sera implanté le projet d’appui au développement des métiers de l’aquaculture au Maroc qui contribuera à insuffler une dynamique nouvelle au secteur aquacole marocain sur la façade atlantique. Né d’un partenariat entre le département de la pêche maritime du ministère de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural, des eaux et forêts, l’ANDA, la FAO, et les ambassades de Norvège et des Pays-Bas au Maroc, ce projet d’un montant de 2,5 millions de dollars vise à répondre à une demande croissante d’assistance technique de la part des opérateurs aquacoles et à développer une main-d’œuvre qualifiée pour la conduite des élevages prévus au large de l’Atlantique et de la Méditerranée.

Maroc Le Jour :

• Appel à l’amélioration du rendement des intervenants dans l’exécution des jugements en faveur de l’Etat. Le directeur général de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, Nabil Lakhdar, a appelé, à Benslimane, à la conjugaison d’efforts pour l’amélioration du rendement de l’ensemble des intervenants dans l’exécution des jugements prononcés en faveur de l’Etat. Lakhdar a mis l’accent, lors d’une rencontre organisée par l’Institution du médiateur, deux jours durant, à l’Institut de Formation Douanière, sur la nécessité de renforcer la coopération et la coordination entre les différents intervenants dans ce domaine. Il a également souligné l’impératif de développer les formations mutuelles et les partenariats dans ce sens, sur la base des technologies modernes et des nouveaux outils informatiques pour une meilleure gestion administrative.

• Nador: saisie de 5,030 tonnes de chira. La brigade de la police judiciaire de Nador a avorté mercredi une tentative de trafic international de drogue et saisi 5,030 tonnes de chira, a indiqué jeudi la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Cette opération a été exécutée, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, à « Fekhrana », à 25 kilomètres de Nador, permettant la saisie de 150 ballots d’un poids global de 5 tonnes et 30 kilogrammes de chira, dans un domicile sis au douar « Inaala », a précisé la DGSN dans un communiqué. Les recherches se sont soldées par l’interpellation de cinq individus soupçonnés d’avoir des liens avec le réseau criminel impliqué dans cette opération, a ajouté la même source.

L’Opinion :

• Gardiens de voitures : Halte à l’anarchie des gilets jaunes ! Présents dans nos rues et nos boulevards, les gardiens de voitures surgissent de partout pour s’accaparer arbitrairement des places de stationnement, censées être gratuites. Encouragés par le laisser-faire des autorités locales, ces derniers ont fait du “Gilet Jaune” un prétexte pour contraindre les citoyens à payer une dîme indue censée couvrir un gardiennage des voitures qui n’est ni demandé, ni assuré. Confrontés au harcèlement, aux agressions et aux invectives, les citoyens n’en peuvent plus et crient leur colère dans des campagnes sur les réseaux sociaux. A l’exception d’une minorité qui exerce en vertu d’autorisations délivrées par les communes, la majorité des « Gilets Jaunes » opèrent pourtant en toute illégalité.

• Taounate…214 projets INDH de 277 MDH en 2019 et 2020. Un total de 214 projets s’inscrivant dans le cadre de l’initiative nationale pour le développement humain (INDH) ont été réalisés en 2019 et 2020 dans la province de Taounate, pour une enveloppe de 277 millions de DH. Selon des données présentées mardi lors d’une rencontre de célébration du 16ème anniversaire de l’INDH, la contribution du fonds de soutien de l’INDH à ces projets a atteint 224 MDH. Ils se répartissent entre les programmes de rattrapage des déficits au niveau des infrastructures et des services de base dans les territoires les moins équipés (37 projets de 157 MDH), l’accompagnement des personnes en situation de précarité (44 projets-17 MDH), l’amélioration du revenu et l’intégration économique des jeunes (18 projets-3,4 MDH) et le développement humain des générations montantes (115 projets-49 MDH).

Al Bayane :

• Nouveau modèle de développement : La transition rapide, une nécessité urgente pour suivre le rythme des transformations sociétales. La transition rapide vers un nouveau modèle de développement (NMD) est une nécessité urgente pour suivre le rythme des transformations sociétales que connait le Maroc et les développements survenus sur la scène internationale qui se sont accélérés en raison de la pandémie du Coronavirus, a souligné Chakib Benmoussa, président de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement. Intervenant lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation du rapport sur le NMD, Benmoussa a expliqué que cette transition constituera un jalon qui permettra au Maroc de surmonter les risques liés à la baisse du niveau de développement si la situation demeure stable. Par conséquent, ajoute le président de la Commission, le nouveau modèle de développement insiste sur la nécessité d’adopter de nouveaux choix stratégiques, fondés sur la consolidation des acquis et l’adoption d’une rupture dans certains domaines.

• Energies : le Maroc et le Qatar déterminés à renforcer leur coopération. Le Maroc et le Qatar ont fait part de leur détermination à renforcer la coopération bilatérale dans l’ensemble des secteurs énergétiques, indique un communiqué du ministère de l’Energie, des mines et de l’environnement. La même source souligne que le ministre de l’Energie, des mines et de l’environnement, Aziz Rabbah, et son homologue qatari de l’Energie, Saad bin Sharida Al-Kaabi, ont tenu, par visioconférence, des entretiens axés notamment sur les questions se rapportant au comité technique mixte institué par le mémorandum d’entente sur le pétrole, le gaz, l’électricité, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.

Libération :

• Madrid doit reconsidérer sa position sur le Sahara. L’Espagne est appelée à reconsidérer sa position sur la question du Sahara dans le nouveau contexte géopolitique marqué par la décision des Etats-Unis de reconnaître la souveraineté du Maroc sur les provinces du Sud, a souligné l’ancien ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Garcia Margallo. « Je crois que l’Espagne doit reconsidérer sa position sur le Sahara dans le nouveau contexte géopolitique, après la décision des Etats-Unis », a relevé Margallo qui était l’invité, mardi soir, de l’émission Atalayar sur « Capital Radio ». Le gouvernement espagnol a tourné le dos à l’évolution du contexte international suite à la décision américaine, a-t-il relevé, notant que Rabat et Washington entretiennent une relation très spéciale parce que le Royaume a été le premier pays à reconnaître les États-Unis d’Amérique. Lorsque le monde était divisé en deux, le grand allié des États-Unis était le Maroc, a-t-il rappelé.

• Maroc: L’appui au secteur privé, une priorité stratégique de la BERD. L’appui au secteur privé marocain constitue une priorité stratégique de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), a affirmé la présidente de la Banque, Odile Renaud-Basso, qui effectue sa première visite officielle au Maroc les 24 et 25 mai en format virtuel. « Depuis notre installation au Maroc en 2012, le soutien au secteur privé est une priorité stratégique de la BERD. Nous accompagnons les entreprises marocaines, notamment les très petites, petites et moyennes entreprises (TPMEs), avec de l’assistance technique grâce à notre programme de conseil aux petites et moyennes entreprises (PMEs), financé par l’Union Européenne », a dit Mme Renaud-Basso dans une interview accordée à la MAP. Cette année, a poursuivi la présidente de la BERD, ce programme va se focaliser sur les TPMEs actives dans l’économie verte, le digital, les substitutions aux importations et qui sont inclusives.

Al Massae :

• L’institution du médiateur a accumulé une expérience unique dans la promotion de l’équité dans le cadre d’une médiation moderne et innovante. L’Institution du médiateur a accumulé une expérience unique en matière de promotion de l’équité dans le cadre d’une médiation moderne et innovante, a souligné à Benslimane, le procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du ministère public, El Hassan Daki. S’exprimant lors d’une rencontre organisée par l’Institution du médiateur, deux jours durant, à l’Institut de Formation Douanière sous le thème « l’exécution des jugements rendus au profit de l’Etat et des personnes de droit public: Garanties, difficultés et enjeux », Daki a affirmé que l’Institution du médiateur a accumulé une expérience unique en matière de promotion de l’équité dans le cadre d’une médiation moderne et innovante qui s’inscrit parmi les priorités de l’institution, dont la mission consiste à défendre les droits des citoyens et contribuer à la consolidation de l’Etat de droit dans le plein respect de l’indépendance du pouvoir judiciaire.

Bayane Al Yaoum :

• Un amateurisme irresponsable. Le quotidien espagnol, habituellement respectable, El Païs, dans son édition du 26 mai 2021, avance des contrevérités concernant le Maroc et met en avant des analyses tendancieuses sur, d’un côté, la relation entre le Maroc et l’Espagne et, de l’autre côté, le Maroc et l’UE. Puisqu’une idée en vaut une autre, et que le débat est au niveau de l’argumentation pure et simple, nous allons rappeler quelques éléments factuels qui vont aider, de part et d’autre, à une meilleure compréhension du problème. Comme Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères marocain, l’a affirmé d’une manière explicite, le Maroc n’est ni le concierge ni le gendarme de l’Europe en matière de migration. Ce qu’il fait dans ce domaine relève d’un partenariat structuré, bien compris et respectueux de la souveraineté des uns et des autres. Mettre en avant les 300 millions que touche le Maroc de l’UE dans le cadre de sa politique de migration est proprement minable. Le Maroc dépense 5 à 10 fois plus pour être à la hauteur de ses engagements librement consentis et de ses responsabilités africaines.

Al Yaoum Al Maghribi :

• La Chambre des représentants adopte à la majorité le projet de loi relatif à l’usage licite du cannabis. La Chambre des représentants a adopté, à la majorité, lors d’une séance plénière, le projet de loi N°13-21 relatif à l’usage licite du cannabis. Le projet de loi, qui vise l’amélioration du revenu des agriculteurs et la création d’opportunités d’emploi prometteuses et fixes, a été adopté par 119 voix contre 48 lors de cette séance présidée par Habib El Malki, président de la Chambre. S’exprimant à cette occasion, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit a indiqué que ce texte de loi intervient en phase avec les mutations qu’a connues le système mondial de contrôle des stupéfiants et dans un contexte spécial marqué par un engouement « sans précédent » des pays du monde pour développer la culture du cannabis et tirer profit des revenus issus de la commercialisation de ses produits licites. Laftit a souligné que les études exhaustives menées par le ministère ont démontré que le Maroc dispose de grandes potentialités à même d’attirer d’importants investissements pour l’industrialisation du cannabis et l’accès aux marchés mondiaux de ces produits.

Assahraa Al Maghibiya :

• Affaire du dénommé Ghali: L’ambassadeur du Maroc à Mexico met en avant les contradictions de Madrid. L’ambassadeur du Maroc à Mexico, Abdelfattah Lebbar a mis en avant les contradictions de l’Espagne dans l’affaire du dénommé Ghali, lors de son passage sur la chaîne « El Financiero-Bloomberg », l’une des télévisions les plus suivies du Mexique. Invité du journal d’information du mardi sur ce média spécialisé, le diplomate marocain a expliqué que l’Espagne a créé une crise avec le Maroc en accueillant sur son sol, en catimini et sous une fausse identité et un faux passeport, le chef des séparatistes du polisario, qui est poursuivi par la justice espagnole pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité et viol. Lebbar a ajouté que Madrid tente de faire croire que les récents évènements ont trait à une crise migratoire dans les enclaves occupées de Sebta et Melilla alors qu’il s’agit bien d’une « crise politique et d’une crise de confiance » suite à l’accueil du dénommé Ghali.

Al Ittihad Al Ichtiraki :

• Le CNDH lance une « Unité de préservation de la mémoire et de promotion de l’histoire marocaine avec ses différents affluents ». Une « Unité de préservation de la mémoire et de promotion de l’histoire marocaine avec ses différents affluents », a été lancée mardi au siège de l’Académie du Royaume à Rabat, lors d’une cérémonie organisée par le Conseil national des droits de l’homme (CNDH). Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des travaux de la Commission de suivi des recommandations de l’Instance Equité et Réconciliation (IER) relatives à la préservation de la mémoire et la promotion de l’histoire. Elle vise la promotion de l’histoire du Maroc en matière des droits de l’homme avec ses différents affluents, le renforcement de son introduction dans les cursus et les programmes scolaires dans la perspective de mettre en œuvre une stratégie claire et intégrée qui reflète le processus du développement que connaît le paysage des droits humains au Maroc et la contribution à l’édification de la démocratie et à l’ancrage de ces droits dans l’État et la société.

Al Ahdath Al Maghribya :

Rissalat Al Oumma :

• Nouveau Modèle de Développement : Le Maroc, une source d’inspiration dans la région. Le Maroc est un modèle et une source d’inspiration en matière de stabilité et de développement pour les pays de la région, a souligné l’analyste mauritanien, Moussa Mohamed Amar. Le rapport sur le nouveau modèle de développement, présenté mardi à SM le Roi Mohammed VI, « constitue un nouveau référentiel des politiques de développement dans la région », a fait observer cet ancien Directeur Général de l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI). Axé sur le thème « Libérer les énergies et restaurer la confiance pour accélérer la marche vers le progrès et la prospérité pour tous », le document traduit le parcours remarquable du Royaume et les importants changements intervenus dans le pays au cours des deux dernières décennies, a précisé ce spécialiste des questions de sécurité dans le Sahel.