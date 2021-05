Classement de Shanghai: Le Maroc au premier rang africain et arabe dans la physique

Quatre universités marocaines figurent parmi les 500 meilleures universités mondiales au classement de Shanghai (Academic Ranking of World Universities) dans la discipline de la physique, ce qui place le Royaume au premier rang en Afrique, ex aequo avec l’Afrique du Sud, et dans le Monde arabe en termes des établissements distingués dans cette thématique.

L’université Mohammed 1er d’Oujda s’est placée dans le top 300 de ce prestigieux classement, indique jeudi un communiqué du ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Quant aux universités Mohammed V de Rabat, Hassan II de Casablanca et Cady Ayyad de Marrakech, elles se sont positionnées au top 400 de cette discipline, ajoute la même source.

Au terme de cette nouvelle édition, les universités marocaines font partie des 9 meilleurs établissements dans le Monde arabe et du top 10 en Afrique, précise-t-on.

Ces performances confirment, une fois de plus, que les Universités marocaines sont sur la bonne voie pour consolider leur leadership régional et continental, de même qu’elles démontrent aussi le niveau élevé des chercheurs marocains, se félicite le ministère.