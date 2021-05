Adoption en Conseil de gouvernement du PL portant statut général de la fonction publique

Le projet de loi n°39.21 complétant le Dahir n°1-58-008 (24 février 1958), portant statut général de la fonction publiqueActivité Gouvernementales, a été adopté par le Conseil de gouvernement, réuni jeudi par visioconférence, sous la présidence du Chef du gouvernement Saad Eddine El Otmani.

Le texte, présenté par le ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, vient accompagner le changement que connaît le système de santé dans le Royaume et ce, à travers la qualification des professionnels de la santé exerçant dans le secteur public, surtout après la mise en oeuvre du chantier de la protection sociale, qui dépend, en grande partie, de l’amélioration de l’offre sanitaire publique et de la facilitation d’accès aux prestations sanitaires.

Il vise, de même, à inscrire les professionnels de la santé exerçant dans le secteur public sur la liste des catégories professionnelles non concernées par le Dahir Chérifien n°1-58-008 portant statut général de la fonction publique et ce, en vue d’élaborer, en vertu d’un texte législatif, un statut qui leur est propre et définissant notamment leurs droits et obligations professionnelles.