Le Conseil du gouvernement adopte l'augmentation de 2000 dirhams pour les étudiants en médecine

Le conseil du gouvernement s’est réuni, jeudi 27 mai, pour adopter une série de décrets relatifs au secteur de la santé. Ainsi, trois textes ont été approuvés, relatifs notamment à la déontologie et la situation des internes et externes des divers établissements de santé qui ont vu leurs indemnités augmenter.

Le conseil a adopté un premier projet de décret relatif au Code de déontologie, le statut des internes dans les hôpitaux de santé publique ainsi que la situation des internes, externes et résidents des centres hospitaliers.

Le conseil a adopté le projet de décret n° 2.21.225 relatif au Code de déontologie des médecins présenté par le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, et rédigé en collaboration avec l’Ordre national des médecins.

Selon le porte parole du gouvernement Said Amzazi, le texte détermine de manière générale les obligations des médecins, leurs relations avec les patients et les rapports entre médecins ainsi qu’entre les médecins et les autres professionnels de la santé.

Le texte vise également à déterminer la relation des médecins avec l’Ordre national, et précise les règles déontologiques et professionnelles de certaines formes d’exercice de la profession, à l’instar de la médecine du travail, de contrôle et d’expertise, a ajouté le porte parole dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Concernant le statut des internes, le décret n° 2.20.706 adopté jeudi vient modifier le décret royal n°747.67 du 27 février 1968 et vient augmenter de 2000 dirhams les indemnités de mission des étudiants en 7ème année affectés dans les centres hospitaliers relevant du ministère de la Santé.

Pour ce qui est du troisième décret adopté par le Conseil du gouvernement, et présenté également par Khalid Ait Taleb, il concerne les étudiants de 6ème année de médecine dentaire affectés dans les centres hospitaliers universitaires placés sous la tutelle du ministère de la Santé.

Dans leur cas aussi, la valeur des indemnités pour leurs missions sera revue à la hausse, et son montant sera fixé à 2000 dirhams et cette indemnité sera par ailleurs appliquées pour les étudiants de la sixième année de pharmacie aussi, selon une déclaration de Said Amzazi

Ce projet de décret vise à fixer à 2.000 DH la valeur des indemnités pour les missions confiées aux étudiants de la sixième année de médecine dentaire, affectés dans les centres hospitaliers universitaires placés sous la tutelle du ministère de la Santé.

Le Conseil a, de même, approuvé le projet de loi N°33.21 modifiant et complétant la loi 131.13 relative à l’exercice de la médecine, en précisant certaines observations soulevées à propos de ce texte, qui intervient en exécution des orientations royales pour la réforme du système national de santé dans sa globalité.

Ce texte intervient également pour la mise en oeuvre des dispositions de la loi-cadre 09.21 relative à la protection sociale qui vise à élargir la base des citoyens assurés, en ce sens qu’il est devenu nécessaire d’ouvrir de larges perspectives pour le renforcement du capital humain médical en tant que composante clé pour l’efficience du système de santé.

Le projet vise ainsi la révision des conditions d’accès pour les étrangers à l’exercice de la médecine, a-t-il dit, rappelant que le Roi avait appelé à examiner la possibilité d’ouvrir le secteur de la santé, non autorisé actuellement aux étrangers, à des initiatives de qualité et à des compétences de niveau mondial.