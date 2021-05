Tunisie: Qalb Tounes dénonce la "machination politique" contre Nabil Karoui toujours en prison

Après plusieurs mois de détention préventive qui s’éternisait le parti du Qalb Tounès, a appelé jeudi à libérer son patron, Nabil Karoui, personnage clé de la scène médiatique tunisienne et qui avait fait campagne pour la présidentielle en prison.

Le Qalb Tounès, membre de la coalition gouvernementale en Tunisie et qui détient 28 sièges sur 217 contre et 54 pour la parti majoritaire Ennahdha, d’inspiration islamique, a appelé jeudi la fin de la détention préventive contre son patron.

Nabil Karoui, 57 ans, connu pour être le patron de la chaine de télévision Nessma TV, est poursuivi pour des accusations de blanchiment d’argent. Il était finaliste de la présidentielle de 2019 qui l’a opposé à Kais Saied, l’actuel président.

Les accusations contre Nabil Karoui étaient tombées au même moment de la présidentielle et alors qu’il était donné favori, sa popularité a accusé un coup lorsque la justice a décidé de l’emprisonner. Pourtant l’affaire le poursuivait depuis 2017.

Pour Qalb Tounès cette arrestation et cette affaire n’est autre qu’une « machination politique » et a rappelé que sa détention provisoire avait dépassé les délais légaux. Il avait été libéré puis de nouveau arrêté et se trouve en détention depuis décembre dernier.

« Nous appelons à la libération immédiate de Nabil Karoui, et à la cessation du harcèlement politique et de la détention forcée », a déclaré jeudi un député du parti, Oussama Khlifi, lors d’une conférence de presse au Parlement.

Le parti libéral qui forme une alliance avec les islamistes d’Ennahda, a fait valoir que sa détention provisoire avait dépassé de 23 jours la durée maximum légale, au moment où la loi fixe sa durée maximale à 6 mois.

« Nous sommes dans une bataille politique, dont la victime est Nabil Karoui, qui est (…) pris en otage », a ajouté M. Khlifi, alors que le président Kais Saied accuse ces partis de corruption et se trouve mis à mal au sein du gouvernement car ses relations sont exécrables avec le Premier ministre Hichem Mechichi.