Le pôle public audiovisuel met fin à l'achat des sitcoms

Le futur pôle audiovisuel de la SNRT, qui inclut également 2M et Medi 1 TV décide de mettre fin à l’achat des sitcoms, a annoncé Fayçal Laâraïchi lors de l’assemblée les députés de la commission de l’enseignement, de la culture et de la communication.

L’ère des sitcoms est désormais révolu pour la télévision marocaine publique. Une décision prise par le PDG de la SNRT et qui devrait entrer en vigueur d’ici 2024.

Selon Laâraïchi, cette décision de bannir les sitcoms vient répondre à la nécessité d’offrir aux Marocains de nouveaux modes de consommation de contenus audiovisuels, à même de répondre à leurs attentes.

Cependant, elle risque d’impacter fortement les producteurs marocains de sitcom qui ne vont pas tarder à exprimer leur mécontentement.

Une annonce qui fait suite au projet annoncé par Othman El Ferdaous, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, de la création d’un « Média Holding Public » comprenant la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision (SNRT), 2M et Medi1 TV, sous l’égide de la SNRT.

Le projet comprend, selon la présentation du Ministre, l’intégration de Radio Medi TV et de sa « Regie 3 » (sa succursale à 100%) dans le secteur public après évaluation par des experts indépendants, indiquant que le nombre de chaînes publiques deviendra de 10 chaînes avec l’ajout de Medi TV. Le ministre de la Communication a ajouté que Medi TV se transformera en une chaîne d’information continue spécialisée dans les services d’information et les émissions en direct (diffusion en direct) et se concentrant sur le Maroc, une étape pour ce qui se fait similairement à l’international.