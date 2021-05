Crise Maroc-Espagne : Que signifie une éventuelle rupture des relations ?

« Si l’Espagne cherche à exfiltrer » Brahim Ghali, chef des séparatistes du Front polisario qui séjourne en Espagne pour des raisons de santé sous une fausse identité alors qu’il fait l’objet de plusieurs plaintes de crimes contre l’humanité, « c’est qu’elle cherche l’aggravation de la crise, voire même la rupture », a lancé le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, lors de son passage sur Europe 1.

Que signifie une rupture des relations ? Est-ce une rupture totale impliquant les plans politique, diplomatique, économique, et culturelle entre les deux pays ? Cela aura-t-il un impact sur nos relations avec l’Union européenne ? Autant de questions auxquelles l’universitaire et président du centre indépendant des analyses stratégiques, Driss Effina, a bien voulu répondre.

« Tout d’abord, on n’espère pas une rupture des relations entre les deux pays. Parce qu’il ne faut pas oublier que l’Espagne et l’un des premiers pays européens avec qui nous avons de grands volumes d’échanges. C’est le premier exportateur vers le Maroc, c’est le voisin du Nord, c’est également un grand investisseur au Maroc avec la présence au Royaume d’un nombre important d’entreprises espagnoles« , estime l’économiste dans une déclaration à Hespress Fr.

Pour Driss Effina, l’ensemble de ces données doivent être prises en considération avant la prise d’une telle décision d’envergure. Une rupture qui n’est pas souhaitable, relève-t-il, vu les relations amicales et historiques qui lient les deux États. Mais si ça finit par arriver, « cela pourrait chambouler beaucoup de données stratégiques« , estime l’universitaire.

« L’Espagne est un passage important de marchandises et de personnes vers l’Europe et l’Afrique, de même que le Maroc bien évidemment. Il y a également une large communauté marocaine qui vit et travaille en Espagne (+ 900.000). Et le pays reste un membre important de l’Union Européenne« , explique Driss Effina, notant qu’il s’agit d’un point important à ne pas oublier.

Une éventuelle rupture des relations avec le voisin ibérique a de fortes chances d’impacter les « bonnes relations du Maroc avec l’UE« , à en croire Nasser Bourita, qu’on le veuille ou non, estime Driss Effina. Selon lui, les 27 de l’UE sont solidaires entres eux. Raison pour laquelle, dit-il, il faut être très lucide au moment de prendre cette décision.

« Nous savons qu’il y a une crise. Mais il faut rester focalisé sur cette crise. Et le Maroc a le plein droit d’interroger l’Espagne sur l’accueil et la falsification des papiers du chef des séparatistes, Brahim Ghali, comme le pays ibérique se doit d’y répondre et donner des éclaircissements. Donc il faut rester focalisé sur cette question-là sans pour autant étendre le problème à d’autres domaines et sans nuire à nos relations internationales« , avance l’économiste. D’ailleurs, nos relations historiques avec l’Espagne pèsent énormément dans le respect mutuel entre les deux pays, poursuit-il.

« Lorsque vous avez des bonnes relations économiques avec un pays, cela est pris en considération au niveau des échanges, mais le dialogue aussi. Donc nous devons prendre en considération l’ensemble de ces éléments avant de parler de rupture des relations« , dit-il.

Interrogé si les investisseurs marocains opérant en Espagne seront touchés par cette éventuelle décision, ou encore les investisseurs espagnols au Maroc (rupture de contrat), Driss Effina ne pense pas que les choses puissent arriver jusque-là.

« Ce volet sera géré de manière un peu plus délicate certes. Mais nous sommes en train d’examiner un scénario qui n’est pas plausible. La rupture des relations diplomatiques ne veut pas forcément dire la rupture des relations économiques. Mais le premier impacte considérablement le second, puisque la diplomatie est au service de l’économie. Et les échanges commerciaux et économiques entre les deux pays ne marchent pas bien lorsqu’il y a une rupture des relations diplomatiques entre deux pays« , nous explique-t-il.