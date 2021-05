CSMD : Quand la réalité du terrain est mi-figue mi-raisin

Au-delà de ce que le rapport de la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD) offre de la vision du Maroc de demain, il serait bon de s’arrêter sur la réalité du terrain, un préambule, que le document a pointé en tant qu’un état des lieux, qu’il estime « mitigé entre acquis et insuffisances ». Un rafraichissement en guise de retour vers le passé que constituent les deux dernières décennies.

« Le Maroc n’a pas pu consolider son élan de développement. Des fragilités se manifestent à plusieurs niveaux » est-il écrit. Et de définir la période faste du début du nouveau siècle dans ses « rythmes de croissance assez vigoureux » qui s’atténuera peu à peu et au fil des ans, de par sa capacité à créer, de moins en moins, des richesses et des emplois. Et d’y aller en chiffres faisant montre d’une croissance de l’économie marocaine qui est passé de 4,8% en moyenne annuelle sur la période 2000-2009 à 3,5% sur la période 2010-2019 (2,8% entre 2018 et 2019) qui plus est, n’a pas entraîné nécessairement de créations d’emploi ou tout au moins peu génératrice d’emplois pour pouvoir absorber « les nouveaux entrants sur le marché du travail, en majorité des jeunes ».

On retiendra à travers les lignes de « ce peut mieux faire » ces chiffres quant aux créations d’emplois nets passant de près de 144.000 postes à 69.000 postes en moyenne annuelle respectivement entre 2000-2009 et 2010-2019 (Cf. MEFRA, sur la base des données du HCP).

La réponse économique apportée à cette situation n’ayant pas été telle que voulue, a mis en exerce certaines limites. Elle s’est même aggravée de par plusieurs facteurs, lacunes dysfonctionnements et autres paradoxes propres à notre économie et auquel le rapport a fait allusion. La CSMD incombant, la responsabilité de la lenteur du processus de transformation de l’économie marocaine, a un PIB qui a stagné ces deux dernières décennies durant et ce, malgré le revers du médaillon pourtant positif que la Commission spéciale a cru voir à travers « les développements positifs et prometteurs de certaines industries comme l’automobile ou l’aéronautique » regrettant cependant qu’ils ne soient pas « suffisamment denses pour entraîner un changement de la structure économique ».

Pour ce qui est du développement du capital humain, « les efforts de massification d’accès ont permis de généraliser la scolarisation de base et d’élargir l’offre de soins ». Mais pour autant on est loin du compte car cette bonne intention n’a pas été accompagnée par une amélioration de la qualité des services publics d’éducation-formation et de santé regrette le rapport. « les performances de l’école marocaine demeurent très faibles, avec deux tiers des élèves qui ne maîtrisent pas la lecture à la fin du primaire et un taux de déperdition scolaire qui demeure très élevé » constate encore le rapport.

Selon les données du Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique (CSEFRS), près de 432.000 élèves ont abandonné les cycles de l’enseignement scolaire public en 2018 sans avoir de certification, dont 78% relèvent des cycles primaire et collégial (Cf. Atlas territorial de l’abandon scolaire-décembre 2019).

L’Enseignement supérieur n’a pas été épargné dans le constat du CSMD. « L’enseignement universitaire a également connu une expansion très forte mais non maîtrisée, marquée par une détérioration de l’encadrement et de la qualité, et le maintien de filières qui ne forment pas aux compétences et besoins demandés par le marché du travail, comme en témoigne le niveau élevé des chômeurs diplômés de l’université comparés aux filières à accès régulé. L’enseignement supérieur souffre d’un faible développement de la recherche scientifique et d’une ouverture encore limitée sur son environnement socio-professionnel » reconnaît également le document .

Pour ce qui est de la santé, et malgré l’élargissement de la couverture sanitaire (AMO, RAMED), les difficultés d’accès au système de soins demeurent est-il encore écrit dans le rapport. La raison on la retrouve dans la faiblesse des ressources budgétaires allouées à ce secteur, autour de 6% du Budget général de fonctionnement (en moyenne sur la période 2014-2019) contre une norme internationale de 13%. On ne saurait y occulter un taux d’encadrement médical très en deçà des normes établies par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et d’une répartition inégale de l’offre sanitaire sur le plan territorial. La santé est une source de vulnérabilité pour les Marocains, puisque 38% de la population est dépourvue de couverture médicale et que les ménages assurent en moyenne 50% des dépenses de santé.

Par ailleurs, malgré les résultats positifs enregistrés ou entreprises par le Maroc en matière de lutte contre la pauvreté ( la pauvreté monétaire a été fortement réduite, passant de 15,3% à 4,8% respectivement entre 2001 et 2014. Quant à la pauvreté multidimensionnelle, celle-ci a baissé significativement pour passer de 24,5% à seulement 6% entre les deux périodes considérées), les inégalités sociales se maintiennent à un niveau élevé (Les 10% les plus aisés concentrent encore 11 fois plus de richesse que les 10% les plus pauvres (Cf. HCP), dans un contexte de faible mobilité sociale, de déficit d’inclusion de certaines catégories de la population, et de protection sociale encore à ses débuts.

La classe moyenne, nous dit encore le rapport, fait face à une détérioration de son pouvoir d’achat dû au cout élevé des services d’éducation et de santé contractés auprès du secteur privé comme alternative à la faible qualité de l’offre publique de ces services.

« Des franges importantes de la population, notamment les femmes (Le taux d’emploi des femmes est en nette détérioration, passant de 30% en 1999 à 18,6% en 2019 (Cf. HCP)) et les jeunes (L’effectif des NEETs (jeunes ni en emploi, ni en éducation, ni en formation) a atteint un niveau alarmant, soit 4,3 millions de jeunes âgés entre 15 et 34 ans), souffrent de faible participation et de marginalisation faute d’accès à des opportunités d’autonomisation et d’accompagnement. Les inégalités sont également entretenues par la faiblesse des mécanismes de protection sociale et l’inefficience des filets sociaux, qui ne couvrent pas certaines populations vulnérables, comme les personnes en situation de handicap », est-il souligné.

Les voies de socialisation et d’épanouissement, par la culture et le sport notamment, restent difficiles d’accès est-il encore écrit, pour conclure que «la culture et le sport ont bénéficié d’une attention particulière au plus haut niveau de l’Etat qui s’est traduite par le lancement de nombreux équipements de premier ordre et un soutien marqué à l’organisation de manifestations et d’évènements d’envergure nationale et internationale. Cette attention ne s’est pas traduite en politiques publiques, comme en témoigne la faiblesse des ressources budgétaires et humaines qui leur sont dédiées ».