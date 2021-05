Élections régionales en France : Attaques xénophobes contre Najat Vallaud-Belkacem

Candidate aux élections régionales à Bron dans la région d’Auvergne-Rhône-Alpes, Najat Vallaud-Belkcam a été agressivement attaquée. Sur des affiches électorales dans le quartier des Essarts, plusieurs tags xénophobes et racistes ont été repérés du genre « Retourne au Maroc« , « Elle a perverti les enfants« , « Ne votez pas, ils vous prennent pour des cons » ou encore « 666″ qui désigne le chiffre du diable.

Si la candidate du Parti Socialiste (PS) fait souvent l’objet d’attaque raciste souvent à cause de ses origines Marocaines, cette fois-ci, les auteurs de ses actes ont poussé le bouchon un peu trop loin. Raison pour laquelle la section locale du PS a exprimé son intention, via un communiqué, de porter plainte contre les auteurs de ses tags.

Jérémie Bréaud, maire du parti Les Républicains (LP) à Bron, a fermement condamné sur sa page Facebook les tags retrouvés sur les affiches de Najat Vallaud-Belkacem sur un panneau d’affichage de la ville.

« A Bron, il n’y a pas et il n’y aura jamais de place pour la xénophobie, l’antisémitisme ou toute autre forme de haine » a écrit le responsable. De son côté, le secrétaire de la section de Bron du Parti Socialiste, a également dénonce via un communiqué et « avec la plus grande fermeté les propos haineux, xénophobe et complotiste inscrits sur les affiches électorales dans le quartier des Essarts à l’encontre de Najat Vallaud-Belkacem« .

Dans une déclaration à la presse française, le politicien a estimé que ces tags ne sont pas l’œuvre d’adolescents ou de jeunes des cités, mais plutôt d’individus politisés. Et de constater avec regret qu’au niveau de la commune, « les élus en place depuis l’été dernier ne font pour calmer le jeu, au contraire« .