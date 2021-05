Les frappes israéliennes sur Gaza pourraient constituer des crimes de guerre selon l’ONU

La Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, a déclaré jeudi que les frappes meurtrières d’Israël contre Gaza au début du mois pourraient constituer des crimes de guerre si elles s’avéraient disproportionnées.

« Si l’on constate qu’elles ont un impact aveugle et disproportionné sur les civils et les biens des civils, de telles attaques peuvent constituer des crimes de guerre », a déclaré Bachelet lors d’une session spéciale du Conseil des droits de l’homme de l’ONU.

Elle a également exhorté le Hamas à cesser de mener des attaques aveugles, «pour lesquelles il doit y avoir des responsabilités».

« Il ne fait aucun doute qu’Israël a le droit de défendre ses citoyens et ses résidents », a-t-elle déclaré. « Cependant, les Palestiniens ont aussi des droits – les mêmes droits ».

Au moins 253 Palestiniens ont été tués et 1 900 blessés lors des récents combats. Les attaques contre le territoire israélien par des groupes armés basés à Gaza, y compris le Hamas, ont fait 12 morts et 357 blessés supplémentaires.

«Bien qu’elles visaient apparemment des membres de groupes armés et leur infrastructure militaire, les attaques israéliennes ont fait de nombreux morts et blessés parmi les civils, ainsi que des destructions à grande échelle et des dommages aux biens civils», a déclaré Bachelet.

Le Conseil débat d’un projet de résolution pour lancer une vaste enquête internationale sur les incidents survenus lors des dernières violences à Gaza et des «abus systématiques» dans les territoires palestiniens et en Israël.