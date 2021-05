L’Espagne et le spectre Frontex

Fabrice Leggeri le directeur exécutif l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), a, indiqué que « La crise entre le Maroc et l’Espagne est « politique et diplomatique et non migratoire » en référence à la réponse de Madrid à la main tendue de l’agence Frontex. De lecture espagnole il s’agit d’un affrontement diplomatique et politique de courte durée et que désormais les efforts seront axés sur les moyens de renforcer la coopération et la coordination entre les deux parties afin de relever les défis de la migration clandestine. Blablabla.

Cependant avec la crise de Sebta occupée, on peut s’attendre à des conséquences sur la politique migratoire européenne. Aussi l’UE a exhorté, une fois de plus, l’Espagne à s’appuyer sur les agents de Frontex pour protéger ses frontières, mais en vain. La réticence de l’exécutif, à systématiquement repousser le soutien européen, prête à un questionnement sur le pourquoi du refus. Pedro Sanchez, à Bruxelles en début de semaine, avait insisté en déclarant que la meilleure façon d’aborder cette crise est de laisser les deux pays impliqués résoudre le litige le plus rapidement possible et sans générer plus de bruit. Il aura même réussi à soutirer de l’Instance du Vieux continent lors de cette réunion extraordinaire de l’UE qu’il n’y aura pas de conclusions écrites sur le sujet au Conseil européen et qu’aucune déclaration majeure en plus de la sienne ne sera faite.

Le chef de l’Exécutif espagnol, lors de cette rencontre extraordinaire où Sebta occupée n’était pas à l’ordre du jour, est tout de même arrivé à ses fins, un répit. Mais le bonhomme dans sa tentative de s’octroyer l’exclusivité de la choses n’en a pas fini d’en baver dans son énergie du désespoir. C’est que l’UE est tenace et patiente. Le décor : Il est une crise diplomatique manifeste entre le Maroc et l’Espagne qui s’est déclenchée après l’accueil Brahim Ghali qui en fait, ne faisait que confirmer une tension qui couvait entre les deux pays depuis quelque temps.

La dimension politico-économique européenne ayant sa grandeur, Bruxelles s’est aussitôt positionnée en toute logique en faveur d’un de ses membres et a mis en garde Rabat sur l’aide liée à la migration si l’épisode de Sebta venait à se répéter. Mais, les institutions européennes ne s’en tiennent pas qu’à cela. Elles veulent également profiter de l’aubaine pour mettre en avant le pacte migratoire, qui confère à Frontex un rôle fondamental dans la protection des frontières européennes que l’Espagne à l’exception de quelques points refuse toujours. L’attitude de Bruxelles envers Madrid s’inscrit dans la continuité car elle avait déjà fait pression après la crise migratoire aux îles Canaries, il y a quelques mois, afin que l’Espagne s’appuie sur les agents de Frontex pour contrôler les eaux de cette zone. L’Espagne avait une fois de plus refusé.

Cette tension vient de loin et reflète fidèlement le différend entre les forces et organes de sécurité espagnoles et une agence européenne de plus en plus puissante. Ce coup-ci, Frontex, c’est de bonne guerre, a remué le couteau dans la plaie de Pedro Sanchez. En effet, Fabrice Leggeri a envoyé un courrier au ministre espagnol de l’Intérieur pour proposer son aide. Le patron de l’agence – basée à Varsovie – se déclare dans le papier « prêt à ouvrir un débat avec les autorités espagnols, à identifier les besoins opérationnels et la possibilité d’un soutien supplémentaire ». Dans le langage de bois de la diplomatie européenne, quand une telle offre est faite c’est pour signifier l’importance du renouvellement du pacte migratoire qui tarde à se mettre vraiment en place au regard, d’une attente des élections allemandes, du refus de l’Est d’assumer toute forme de solidarité et de la critique du Sud, qui estime que la solidarité est insuffisant. Accessoirement également c’est pour souligner le fort investissement que l’Europe a activé pour renforcer Frontex.

Pour nous autres, de l’autre côté de la rive, qu’il en tienne à l’Espagne ou à l’UE via Frontex de détenir les rênes de la chose migratoire, c’est kif-kif. Le problème est posé depuis lurette, il en coûte plus aux pays de transit qu’à ceux de l’accueil. C’est à l’UE d’y mettre de l’ordre, le Maroc ne fait que subir. De là, à brandir le soutien comme une menace n’est pas très intelligent, car ce n’est pas que ce phénomène migratoire qui remonte à la nuit des temps qui unit le Royaume à l’Europe, ils sont d’autres liens dont les rapports sont du gagnant-gagnant, et que ni l’un ni l’autre n’a intérêt à démolir.